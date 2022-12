Bezirks­um­la­ge bleibt bei 17,5 Prozentpunkten

Ein­stim­mig hat der Bezirks­tag von Ober­fran­ken am Mitt­woch den Haus­halt für das kom­men­de Jahr ver­ab­schie­det. Das Haus­halts­vo­lu­men beläuft sich auf knapp 475 Mil­lio­nen Euro und liegt damit rund 25 Mil­lio­nen Euro über dem des Vor­jah­res. Die gute Nach­richt für alle Kom­mu­nen: die Bezirks­um­la­ge bleibt sta­bil bei 17,5 Hebesatzpunkten.

„Mit dem Haus­halt wol­len wir ein Zei­chen der Sta­bi­li­tät und Kon­ti­nui­tät set­zen“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm in sei­ner Haus­halts­re­de. Im ach­ten Jahr in Fol­ge behält der Bezirk Ober­fran­ken den Hebe­satz der Bezirks­um­la­ge, die die neun Land­krei­se und vier kreis­frei­en Städ­te an den Bezirk über­wei­sen, von 17,5 Pro­zent­punk­ten bei. Damit wird Ober­fran­ken vor­aus­sicht­lich wie­der den nied­rig­sten Hebe­satz unter den baye­ri­schen Bezir­ken haben.

„Mit dem Haus­halt für 2023 kom­men wir den Kom­mu­nen in Ober­fran­ken auch im näch­sten Jahr so weit ent­ge­gen, wie es mög­lich und ver­tret­bar ist“, betont Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm in sei­ner Haushaltsrede.

Denn ober­stes Ziel sei immer, die eige­nen Auf­ga­ben sach­ge­recht und voll­um­fäng­lich erfül­len. „Unse­re Kern­auf­ga­be bleibt wei­ter­hin die Ver­sor­gung von 17 000 Men­schen, die gei­stig, see­lisch oder kör­per­lich behin­dert oder pfle­ge­be­dürf­tig sind.“ In den vier Bezirks­kli­ni­ken wer­den zudem jähr­lich etwa 11.400 Pati­en­ten sta­tio­när und 27.600 Men­schen ambu­lant behan­delt. „Der Bezirk wird auch wei­ter­hin das sozia­le Herz Ober­fran­kens blei­ben“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Auf den Bereich der sozia­len Siche­rung ent­fal­len fast 94 Pro­zent der Aus­ga­ben des Bezirks Ober­fran­ken im Ver­wal­tungs­haus­halt, ins­ge­samt etwa 442,17 Mil­lio­nen Euro.

Mög­lich wird die erneut nied­ri­ge Bezirks­um­la­ge trotz stei­gen­der Aus­ga­ben im sozia­len Bereich von rund 18,1 Mil­lio­nen Euro vor allem dank zwei­er Ent­wick­lun­gen: Zum einen pro­fi­tiert der Bezirk von höhe­ren Aus­gleichs­lei­stun­gen der Frei­staats Bay­ern in Höhe von rund 10 Mil­lio­nen Euro. Zum ande­ren steigt die Umla­ge­kraft in Ober­fran­ken um durch­schnitt­lich 3,5 Pro­zent an. Bei gleich­blei­ben­dem Hebe­satz wird der Bezirk Ober­fran­ken 2023 so etwa 9,2 Mil­lio­nen Euro mehr, ins­ge­samt etwa 269,55 Mil­lio­nen Euro an Bezirks­um­la­ge ein­neh­men. „Unser Dank gilt des­halb aus­drück­lich auch der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, die neben der Erhö­hung der Mit­tel für den Finanz­aus­gleich auch die Gewer­be­steu­er­ver­lu­ste der Kom­mu­nen teil­wei­se aus­gleicht“, betont der Bezirkstagspräsident.

Etwas mehr als 3 Mil­lio­nen Euro sind im Haus­halt 2023 für Inve­sti­tio­nen vor­ge­se­hen. Die größ­ten Bau­maß­nah­men des Bezirks im kom­men­den Jahr sind eine Lager­hal­le in den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten und ein zusätz­li­ches Stall­ge­bäu­de. Der Bezirk Ober­fran­ken ist seit dem Jahr 2016 kame­ral schuldenfrei.

Alle Frak­tio­nen im Bezirks­tag stimm­ten dem Haus­halts­ent­wurf zu und begrüß­ten die kon­stant nied­ri­ge Bezirks­um­la­ge. In ihren Wort­bei­trä­gen beton­ten die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den, dass sie trotz der enor­men Kosten­stei­ge­run­gen im Bau- und Ener­gie­sek­tor und einem zu erwar­ten­den Defi­zit beim Kom­mu­nal­un­ter­neh­men „Gesund­heits­ein­rich­tun­gen des Bezirks Ober­fran­ken“ (GeBO) hin­ter den geplan­ten Inve­sti­tio­nen im Kli­nik­be­reich in den kom­men­den Jah­ren ste­hen. Der Bezirks­tag von Ober­fran­ken hat­te 2019 ein gro­ßes Inve­sti­tons­pro­gramm in Höhe von 540 Mil­lio­nen Euro für die Bezirks­kli­ni­ken in Ober­fran­ken beschlos­sen. Gro­ße Bau­maß­nah­men sind unter ande­rem der Kli­nik­neu­bau in Kut­zen­berg und der Neu­bau der Kin­der- und Jugend­psych­ia­trie in Bay­reuth. Auch an den Stand­or­ten Rehau und Hoch­stadt am Main sind Um- und Neu­bau­maß­nah­men vorgesehen.