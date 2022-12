Bau­ar­bei­ten am Kreis­ver­kehr an der Kreu­zung FO35/FO39 enden am 23.12.2022 – Bus­li­nie 231 ver­kehrt wie­der nach Normalfahrplan

Die Bau­ar­bei­ten an dem neu­en Kreis­ver­kehr an der Kreu­zung FO35/FO39 bei Mug­gen­dorf enden am Frei­tag, 23.12.2022. Die Bus­li­nie 231 ver­kehrt somit ab Sams­tag, 24.12.2022 wie­der nach dem Normalfahrplan.