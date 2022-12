Fei­er­tags­re­ge­lung der Müll­ab­fuhr der Stadt Bam­berg für Weih­nach­ten, Sil­ve­ster, Neu­jahr und für die Christbaumabholung

Die Müll­ab­fuhr der Stadt Bam­berg – Rest­müll, Bio­müll und Win­del­säcke – wird anläss­lich der bevor­ste­hen­den Fei­er­ta­ge wie folgt geregelt:

Die Abfuhr in der Kalen­der­wo­che 51/2022 bleibt unverändert.

Mo. 26.12.2022 wird nach­ge­fah­ren am Di. 27.12.2022

Di. 27.12.2022 wird nach­ge­fah­ren am Mi. 28.12.2022

Mi. 28.12.2022 wird nach­ge­fah­ren am Do. 29.12.2022

Do. 29.12.2022 wird nach­ge­fah­ren am Fr. 30.12.2022

Fr. 30.12.2022 wird nach­ge­fah­ren am Sa. 31.12.2022

Fr. 06.01.2023 wird nach­ge­fah­ren am Sa. 07.01.2023

Die Ter­mi­ne für die Abfuhr der Papier­ton­ne und des Gel­ben Sackes sind dem Abfuhr­ka­len­da­ri­um 2022 und 2023 zu entnehmen.

Der städ­ti­sche Wert­stoff­hof ist an Hei­lig­abend und Sil­ve­ster geschlos­sen. Die Kom­po­stie­rungs­an­la­ge in der Rhein­stra­ße ist Hei­lig­abend und Sil­ve­ster von 7.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Die Christ­bäu­me wer­den wie folgt abgeholt:

Mon­tag 09.01.2023 Abfuhr­be­zirk 1 + 2

Diens­tag 10.01.2023 Abfuhr­be­zirk 3 + 4

Mitt­woch 11.01.2023 Abfuhr­be­zirk 5 + 6

Don­ners­tag 12.01.2023 Abfuhr­be­zirk 7 + 8

Mon­tag 16.01.2023 Abfuhr­be­zirk 9

Diens­tag 17.01.2023 Abfuhr­be­zirk 10

Mitt­woch 18.01.2023 Abfuhr­be­zirk 11

Don­ners­tag 19.01.2023 Abfuhr­be­zirk 12

Die Christ­bäu­me wer­den von extra für die­sen Zweck ein­ge­teil­ten Müll­fahr­zeu­gen abge­fah­ren. Es ist des­halb unbe­dingt erfor­der­lich, dass die Bäu­me spä­te­stens um 7 Uhr am Geh­steig­rand bzw. auf öffent­li­chem Grund bereit­ge­stellt wer­den. Die Christ­bäu­me sind auf eine Län­ge von maxi­mal 2,50 Meter zu kürzen.

Von größ­ter Bedeu­tung ist, dass von den Bäu­men der Christ­baum­schmuck rest­los abge­nom­men wird, da die Bäu­me zur Kom­po­stie­rungs­an­la­ge ange­lie­fert und dort kom­po­stiert wer­den. Christ­baum­schmuck wie z.B. Lamet­ta, Engels­haar, Gir­lan­den usw., der nicht oder nur schwer ver­rot­tet, wür­de den Kom­post zu stark bela­sten und ver­un­rei­ni­gen, sodass sein Ein­satz in der Land­wirt­schaft nicht mehr mög­lich wäre. Die Beach­tung die­ser Vor­ga­ben ist auch ein akti­ver Bei­trag zum Umweltschutz.