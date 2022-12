Span­nen­des Kammerkonzert

Eine Aka­de­mie­stel­le in einem Sym­pho­nie­or­che­ster dient mitt­ler­wei­le vie­len Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten von Musik­hoch­schu­len dazu, den Berufs­all­tag als Orche­ster­mu­si­ker haut­nah und aktiv zu erle­ben. So wid­men sich die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker mit der Joseph-Keil­berth-Orche­ster­aka­de­mie seit 2010 die­ser Auf­ga­be, um jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern den Ein­stieg in das Leben als Berufs­mu­si­ker zu erleichtern.

Das Beson­de­re der Aka­de­mie in Bam­berg ist ihre Aus­rich­tung: Kon­zert­pro­jek­te mit nam­haf­ten Soli­sten und Diri­gen­ten, Rund­funk­auf­nah­men und CD-Pro­duk­tio­nen oder sogar eine Orche­ster­tour­nee – die Aka­de­mi­sten und Aka­de­mi­stin­nen sol­len in ihrer maxi­mal zwei­jäh­ri­gen „Lehr­zeit“ in Bam­berg dar­auf vor­be­rei­tet wer­den, was es bedeu­tet, ein viel­sei­ti­ger Orche­ster­mu­si­ker zu sein. Neun jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker, die der­zeit einen der begehr­ten Aka­de­mie­plät­ze inne­ha­ben, wer­den im Rah­men der Kon­zert­rei­he im Dient­zen­ho­fer-Saal der Städ­ti­schen Musik­schu­le am kom­men­den Sonn­tag, 18. Dezem­ber 2022, um 11 Uhr ein span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Kam­mer­kon­zert gestalten.

Auf dem Pro­gramm ste­hen der erste Satz aus dem Kla­ri­net­ten­quin­tett von Mozart, der Streich­quar­tett­satz c‑moll von Schu­bert, zwei Sät­ze aus dem Streich­quar­tett D‑Dur und das Kon­zert­stück für Kla­ri­net­te und Bas­sett­horn von Men­dels­sohn, der erste Satz aus der drit­ten Vio­lin­so­na­te von Brahms sowie Sät­ze aus dem Musi­ka­li­schen Blu­men­gärt­lein von Hin­de­mith und das Werk „Get it!“ von Gene Koshin­ski für Fagott und Per­kus­si­on. Aus­füh­ren­de sind die Gei­ge­rin­nen Nana­mi Mouss­ault und Dong­Chan Shin, die Brat­sche­rin Sarah Lui­sa Zren­ner, der Cel­list Yan­nick Groll, der Kon­tra­bas­sist Jan Ste­fa­ni­ak, der Kla­ri­net­tist Karl Rau­er, der Fagot­tist Kazu­ki Naga­ta und der Per­kus­sio­nist Mar­kus Utten­reu­ther, des­sen Aus­bil­dung an der Städ­ti­schen Musik­schu­le begon­nen hat. Am Kla­vier beglei­ten Kie Koji­ma und Elsa Du-plan.

Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den für die jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker wird gebeten.