Aus beru­fe­nem Mun­de gibt es am kom­men­den Sams­tag, 17. Dezem­ber 2022, inter­es­san­te Ein­blicke in die Ent­wick­lung der Land­wirt­schaft in und um Wai­schen­feld. Der frü­he­re Mini­ste­ri­al­di­rek­tor am baye­ri­schen Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um und gebür­ti­ge Wai­schen­fel­der Anton Adel­hardt berich­tet im Rah­men der 900-Jahr-Fei­er­lich­kei­ten der Stadt über wesent­li­che Ver­än­de­run­gen in den Berei­chen Acker­bau und Vieh­zucht. Beginn der Ver­an­stal­tung in der Burg­schän­ke auf Burg Wai­schen­feld ist um 19.30 Uhr. Der Ein­tritt ist frei.