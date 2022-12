WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag gegen Mit­tag kam es auf der Staats­stra­ße zwi­schen Weis­main und Sta­del­ho­fen zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Eine 66-jäh­ri­ge Frau starb noch an der Unfallstelle.

Zur Mit­tags­zeit fuhr eine 66-Jäh­ri­ge Weis­mai­ne­rin mit ihrem Mitsu­bi­shi auf der Staats­stra­ße 2191 von Weis­main in Rich­tung Sta­del­ho­fen. An einer Abzwei­gung woll­te sie auf die Kreis­stra­ße Rich­tung Wei­den abbie­gen und über­sah im Gegen­ver­kehr den VW Golf eines 50-jäh­ri­gen aus einem Orts­teil von Weis­main. Es kam zu einem schwe­ren Zusam­men­stoß. Die Feu­er­wehr muss­te den 50-jäh­ri­gen Golf-Fah­rer aus sei­nem Auto ret­ten. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen wur­de er mit dem Ret­tungs­wa­gen in ein Kran­ken­haus gebracht. Die 66-Jäh­ri­ge muss­te eben­falls, jedoch schwer ver­letzt und nicht ansprech­bar, durch die Feu­er­wehr befreit wer­den. Eine Reani­ma­ti­on zeig­te kei­ne Wir­kung. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Die Staats­an­walt­schaft Coburg beauf­trag­te einen Gut­ach­ter, der die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bei den Ermitt­lun­gen unter­stütz­te. Für Unfall­auf­nah­me und Auf­räum­ar­bei­ten war die Staats­stra­ße für meh­re­re Stun­den gesperrt. Die bei­den Fahr­zeu­ge erlit­ten jeweils Total­scha­den mit einer Gesamt­scha­dens­hö­he von zir­ka 16.000 Euro.