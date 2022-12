Magi­sches Musi­cal-Aben­teu­er in der Oberfrankenhalle

Am Sonn­tag, 12. Febru­ar 2023, um 15 Uhr erle­ben Groß und Klein in der Ober­fran­ken­hal­le in Bay­reuth die zau­ber­haf­te Welt aus 1001 Nacht! Das Thea­ter Libe­ri insze­niert die jahr­hun­der­te­al­te Geschich­te um den Jun­gen mit der Wun­der­lam­pe als moder­nes Musi­cal für die gan­ze Fami­lie. Eigens kom­po­nier­te Musi­cal­hits, jede Men­ge Span­nung und ganz viel Humor ver­spre­chen beste Live-Unterhaltung!

Über den Mut, das eige­ne Schick­sal zu ändern

Ala­din führt ein Leben als ein­fa­cher Stra­ßen­jun­ge, bis sein Leben schlag­ar­tig auf den Kopf gestellt wird: Gera­de erst hat er Prin­zes­sin Yasmin ken­nen­ge­lernt, die mit allen Mit­teln ver­sucht, ihr Volk vor dem bösen Zau­be­rer Dschafar zu schüt­zen, da wird er selbst in des­sen fie­se Machen­schaf­ten ver­wickelt. Denn Dschafar will end­lich den Sul­tan los­wer­den und die Macht mit Hil­fe einer sagen­um­wo­be­nen Lam­pe an sich rei­ßen. Aus­ge­rech­net Ala­din soll ihm dabei hel­fen, doch das Vor­ha­ben geht schief und Ala­din sitzt in einer Höh­le fest. Auf der Suche nach einem Aus­weg ent­deckt er das Geheim­nis der Wun­der­lam­pe und befreit den mäch­ti­gen Dschin­ni, der sich schnell als ech­ter Freund her­aus­stellt. Ala­dins Pro­ble­me schei­nen auf einen Schlag gelöst, denn wo ein Dschin­ni, da auch drei Wün­sche. Doch Magie allein wird nicht rei­chen, um Yasmin zu hel­fen und Dschafars fin­ste­re Plä­ne zu durchkreuzen…

1001 Nacht im neu­en Glanz

In der humor­vol­len Adap­ti­on des Thea­ter Libe­ri zeigt sich schnell, dass die Wun­der­lam­pe allein nicht für ein Hap­py End sorgt. „Ala­din und Yasmin erken­nen, dass sie ihr Schick­sal selbst in die Hand neh­men müs­sen. Auch Wün­sche kön­nen nur etwas ver­än­dern, wenn man sie klug ein­setzt“, ver­rät Ala­din-Dar­stel­ler Domi­nik Tief­gra­ber. Getra­gen wird das Musi­cal von den eigens kom­po­nier­ten Titeln der Musi­ker Chri­stoph Klop­pen­burg und Hans Chri­sti­an Becker. „Die Musik hebt die Eigen­schaf­ten der Cha­rak­te­re her­vor: Sie ist wan­del­bar wie der Dschinn, ent­wickelt sich mit der Bezie­hung von Ala­din und Yasmin und ver­deut­licht den Wahn­sinn Dschafars“, beschreibt Klop­pen­burg die Songs. „Dabei kom­men vie­le ver­schie­de­ne Gen­res zum Aus­druck: Unter ande­rem gibt es gro­ße Show- und Revue­num­mern, aber auch Ein­flüs­se aus Hip-Hop, Coun­try und sogar Grunge.“

Infos und Tickets:

Das Musi­cal dau­ert zwei Stun­den inklu­si­ve 20 Minu­ten Pau­se und ist geeig­net für Zuschau­er ab vier Jah­ren. Die Tickets kosten im Vor­ver­kauf 29,- / 26,- / 22,- / 17,- Euro je nach Kate­go­rie, Kin­der bis 14 Jah­re erhal­ten eine Ermä­ßi­gung in Höhe von 2,- Euro. Der Preis an der Tages­kas­se beträgt zuzüg­lich 2,- Euro. Erhält­lich sind die Tickets online unter www​.thea​ter​-libe​ri​.de und bei aus­ge­wähl­ten Vorverkaufsstellen.