Das Team der Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg mit Kathi Meisch, Lisa Presler, Geschäftsführer Stephan Horn sowie Rolf Krebs bei der Scheckübergabe an die beiden Vertreter des Förderzentrums „Schule am Hofgarten“, Tim Oelschlegel (Schulsprecher) und Mark Bauer (stellv. Stufensprecher). Foto: Uwe Labinsky, Schule am Hofgarten.