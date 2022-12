Am Diens­tag, den 06. Dezem­ber 2022, wur­den die schön­sten Schul­gar­ten­pro­jek­te des Land­krei­ses in der Haupt­stel­le der Spar­kas­se Forch­heim prämiert.

21 Grund- und Mit­tel­schu­len haben am Schul­gar­ten­wett­be­werb teil­ge­nom­men, der seit mehr als 35 Jah­ren von der Spar­kas­se Forch­heim aus­ge­rich­tet wird. Dr. Ewald Mai­er, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Forch­heim, beton­te in sei­ner Begrü­ßungs­re­de die Bedeu­tung von Gär­ten als Schu­le des Lebens. Ein Gar­ten leh­re, Ver­ant­wor­tung für Flo­ra und Fau­na zu über­neh­men, und „die Gar­ten­ar­beit ist eine Arbeit, deren Früch­te man nicht nur sprich­wört­lich ern­tet“. Wich­tig sei­en zudem Aspek­te wie Umwelt­bil­dung und der nach­hal­ti­ge Umgang mit der Natur. Von den vie­len posi­ti­ven Erfah­run­gen, die die Kin­der bei der Gar­ten­ar­beit sam­meln, pro­fi­tie­ren sie ein gan­zes Leben, da „die Natur eine gro­ße Ener­gie­quel­le und ein Aus­gleich zum hek­ti­schen All­tag sein kann“. Das alles sind Grün­de, wes­halb die Spar­kas­se Forch­heim den Schul­gar­ten­wett­be­werb mit 9.900 Euro Preis­geld unterstützt.

Eine Jury ent­schei­det jedes Jahr nach Begut­ach­tung der ein­zel­nen Pro­jek­te vor Ort, in wel­che Preis­grup­pe das Werk der Schü­le­rin­nen und Schü­ler ein­ge­ord­net wird. Die Jury besteht aus der Schul­rä­tin Dr. Cor­du­la Hader­lein, Schul­rat Mar­kus Hahn, der Schul­be­auf­trag­ten Ade­lin­de Alt, Lehr­kraft der Grund­schu­le Egloff­stein, sowie Ursu­la Böhm, Lehr­kraft der Pesta­loz­zi­schu­le Forch­heim und Ker­stin Ascher­mann-Neu­bert von der Spar­kas­se Forch­heim. Bei der Beur­tei­lung wird dar­auf geach­tet, dass die Kin­der aktiv in die Gestal­tung ein­ge­bun­den sind und auch etwas über die Pflan­zen wis­sen. Ein wei­te­res Beur­tei­lungs­kri­te­ri­um ist, dass der Schul­gar­ten ganz­jäh­rig gelebt und nach­hal­tig gepflegt wird. Die schön­sten Pro­jek­te wur­den zusätz­lich mit einem Bio-Samen­ka­len­der mit 12 Gemü­se­sor­ten belohnt. Bei der Prä­mie­rung waren zahl­rei­che Schul­lei­ter und Leh­rer anwe­send, die die Prei­se ent­ge­gen­nah­men. Ein beson­de­rer Dank geht an die Leh­re­rin­nen und Leh­rer, die ihre Schü­ler beim Schul­gar­ten­wett­be­werb unter­stüt­zen. Das Preis­geld von der Spar­kas­se Forch­heim wird von den Schu­len für die wei­te­re Aus­ge­stal­tung der Gar­ten­pro­jek­te verwendet.

Nach­fol­gend alle teil­neh­men­den Schu­len des dies­jäh­ri­gen Schulgartenwettbewerbs:

Pesta­loz­zi­schu­le Forch­heim, GS Grä­fen­berg, GS Obertrubach/​Bärnfels, GS Egloff­stein, GS Wei­lers­bach, Mar­tin­schu­le Forch­heim, GMS Adal­bert-Stif­ter-Schu­le Forch­heim, Lebens­hil­fe Forch­heim, GS Reuth, GS Pretz­feld, GMS Eber­mann­stadt, GS Hilt­polt­stein, GS Pinz­berg, GS Wie­sent­hau, GMS Eggols­heim, Ann­a­schu­le Forch­heim, GMS Herolds­bach, GS Neun­kir­chen, GS Ehren­bürg, GS Unter­lein­lei­ter, GS Igensdorf