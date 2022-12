BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag schlu­gen in der Schwein­fur­ter Stra­ße Trick­be­trü­ger zu. Eine 57-Jäh­ri­ge über­gab Sachen im Wert von 30.000 Euro.

Wie­der war die Masche ein Schock­an­ruf. Erst gab sich eine frem­de Frau als Toch­ter aus und sag­te, sie habe im Aus­land einen Men­schen tot­ge­fah­ren. Dann über­nahm eine wei­te­re Frau das Tele­fon und behaup­te­te, sie sei von der Poli­zei. Sie for­der­te 60.000 Euro Bar­geld als Kau­ti­on, um die fal­sche Toch­ter vor dem Gefäng­nis zu bewah­ren. Das Opfer geriet nun in Panik und ließ sich am Tele­fon auf den Vor­schlag eines eben­so fal­schen Staats­an­walts ein: Es wur­de ein Bote zur 57-jäh­ri­gen Frau geschickt und über­nahm dort in einem Hin­ter­hof wert­vol­le Luxus­uh­ren, Gold­rin­ge und einen Sil­ber­bar­ren im Wert von zir­ka 30.000 Euro. Der Abho­ler ver­schwand in unbe­kann­te Richtung.

Die Betrü­ger hat­ten ihr Opfer durch­ge­hend am Tele­fon unter Druck gesetzt und so den Kon­takt mit der Fami­lie und der rich­ti­gen Poli­zei verhindert.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nun nach dem unbe­kann­ten Abholer:

Wer hat am Diens­tag von 11 bis 14 Uhr im Bereich Schwein­fur­ter Stra­ße zwi­schen Frie­dens­brücke und Am Lein­ritt die­sen Mann gesehen?

Zir­ka 175 Zen­ti­me­ter groß, kräf­tig gebaut, dunk­les kur­zes Haar, Drei­ta­ge­bart. Er trug eine dunk­le Müt­ze und eine schwarz-wei­ße Jacke (evtl. auch schwar­ze Jacke mit wei­ßen Streifen).

Zeu­gen mel­den sich bit­te bei der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Der­ar­ti­ge Anru­fe gab es am ver­gan­ge­nen Diens­tag im gesam­ten Land­kreis Bamberg.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei rät: