Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ein­bruch in Metz­ge­rei und Sanitärbetrieb

Bai­ers­dorf – In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 13.12.2022, zwi­schen 03:00 und 06:00 Uhr, kam es am Kreuz­bach 2 zu einem Ein­bruch in zwei Geschäf­te. Zunächst dran­gen bis­lang unbe­kann­te Täter gewalt­sam durch die Ein­gangs­tü­re in den Ver­kaufs­raum der dor­ti­gen Metz­ge­rei ein. Aus dem Kas­sen­be­reich wur­de ein vier­stel­li­ger Bar­geld­be­trag ent­wen­det. Anschlie­ßend ver­schaff­ten sich die Täter eben­falls gewalt­sam über die Hin­ter­tü­re Zutritt zum, im glei­chen Gebäu­de befind­li­chen, Sani­tär­be­trieb. Im Inne­ren wur­de sowohl das Büro als auch der Ver­kaufs­raum durch­sucht und ein gerin­ger Bar­geld­be­trag ent­wen­det. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/760–514 zu melden.

Kol­li­si­on im Begegnungsverkehr

Utten­reuth – Am Diens­tag, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 54-jäh­ri­ger Erlan­ger mit sei­nem Pkw die Ver­bin­dungs­stra­ße von Utten­reuth in Rich­tung Wei­her. Kurz vor der dor­ti­gen Tank­stel­le geriet er bis­her aus unge­klär­ter Ursa­che nach links auf die Gegen­fahr­bahn. Ein dort mit sei­nem Pkw ent­ge­gen­kom­men­der 20-jäh­ri­ger aus Dormitz, reagier­te beherzt und lei­te­te sofort ein Aus­weich­ma­nö­ver ein. So konn­te zumin­dest eine Fron­tal­kol­li­si­on ver­hin­dert wer­den. Jedoch kam es noch zu einer seit­li­chen Kol­li­si­on ent­lang der gesam­te Fahr­zeug­län­ge. Bei­de Betei­lig­ten blie­ben unver­letzt. Es ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von etwa 8.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Laden­die­be ertappt

Höchstadt a.d.Aisch – Am Diens­tag­vor­mit­tag wur­den in einem Dis­coun­ter gleich zwei Laden­die­be auf fri­scher Tat ertappt. Die bei­den Män­ner aus Schwa­bach im Alter von 26 und 48 Jah­ren steck­ten gleich meh­re­re Gegen­stän­de im Gesamt­wert von ca. 30.- Euro in ihre Jacken­ta­schen, ohne die­se an der Kas­se zu bezah­len. Dabei wur­den sie von einem Laden­de­tek­tiv beob­ach­tet, wel­cher die Män­ner nach Ver­las­sen des Dis­coun­ters stell­te. Nun ermit­telt die Poli­zei Höchstadt wegen der Dieb­stäh­le. Neben einer zu erwar­ten­den Geld­stra­fe erhiel­ten die Män­ner von dem Dis­coun­ter für ein Jahr Hausverbot.