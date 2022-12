Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Luft­schläu­che aus Kin­der­wa­gen gestohlen

BAM­BERG. Im Haus­flur eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses wur­den zwi­schen Mon­tag, 16.00 Uhr und Diens­tag, 11.30 Uhr, von einem Kin­der­wa­gen die hin­te­ren Luft­schläu­che gestoh­len, wes­halb die­ser nicht mehr benutzt wer­den kann. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 80 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­den ins­ge­samt drei Per­so­nen beim Laden­dieb­stahl im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet erwischt. Ein Mann war beson­ders dreist, er ent­wen­de­te zunächst in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft Waren für knapp 15 Euro, wobei ihm aber die Flucht gelang. Kur­ze Zeit spä­ter tauch­te er aber erneut im glei­chen Geschäft auf, griff wie­der in die Rega­le, konn­te aber die­ses Mal bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den. Bei der Durch­su­chung des Lang­fin­gers tauch­te bei die­sem noch wei­te­res Die­bes­gut im Wert von etwa 300 Euro auf.

Die­be­stahl eines Paketes

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ein vor einer Woh­nung abge­leg­tes Post­pa­ket gestoh­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 38 Euro beziffert.

Ruck­sack­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, gegen 00.45 Uhr, wur­de in der Reg­nitz­stra­ße ein dort für kur­ze Zeit unbe­auf­sich­tigt abge­stell­ter schwar­zer Ruck­sack mit einem Han­dy-Lade­ka­bel, ein Paar Arbeits­schu­hen und einem vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag gestohlen.

Klein­kraft­rad umgeworfen

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 500 Euro wur­de an einem Klein­kraft­rad der Mar­ke Mini­me, braun, ange­rich­tet, das am Mon­tag­früh, gegen 05.00 Uhr, in der Gun­dels­hei­mer Stra­ße umge­wor­fen wur­de. Das Zwei­rad wur­de hier­bei durch diver­se Schram­men, einem abge­bro­che­nen Blin­ker und einem Spie­gel in Mit­lei­den­schaft gezogen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Ein­par­ken in der Min­na-Neu­bur­ger-Stra­ße ver­wech­sel­te am Diens­tag­mit­tag, gegen 12.20 Uhr, eine 81-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin das Gas- mit dem Brems­pe­dal und fuhr des­halb gegen eine Haus­wand. Die Frau muss­te leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der Scha­den am Auto beläuft sich auf etwa 5000 Euro; am Haus belau­fen sich die Repa­ra­tur­ko­sten auf etwa 1000 Euro.

Betrun­ken Unfall gebaut

BAM­BERG. Am Diens­tag, gegen 17.00 Uhr, wur­de die Poli­zei über einen Ver­kehrs­un­fall in der Armee­stra­ße ver­stän­digt. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe konn­te die­se einen 35-jäh­ri­gen Auto­fah­rer antref­fen, der angab im Fuß­raum sei­nes Pkws etwas gesucht zu haben, wes­halb er in den Gra­ben fuhr. Bei der Unfall­auf­nah­me rochen die Poli­zi­sten Alko­hol, bei einem Test erbrach­te die­ser 0,84 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me unum­gäng­lich war. Der Scha­den am Auto wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Am Diens­tag, gegen 17.45 Uhr, über­sah ein Stadt­bus­fah­rer in der Gaustadter Haupt­stra­ße die geöff­ne­te Fahr­zeug­tü­re eines BMWs, gegen wel­che er stieß. Die 56-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin ver­letz­te sich dadurch leicht am Bein. Der Gesamtsach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 10.000 Euro bezif­fert. Der BMW muss­te nach dem Ver­kehrs­un­fall abge­schleppt werden.

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Schild­stra­ße in die Star­ken­feld­stra­ße über­sah am Diens­tag­abend, kurz nach 18.00 Uhr, ein 31-jäh­ri­ger Auto­fah­rer zwei Fuß­gän­ger, die dort den Fuß­gän­ger­über­weg über­que­ren woll­ten. Eine jun­ge Frau prall­te des­we­gen mit dem Kopf gegen die Wind­schutz­schei­be, auch ihr Beglei­ter erlitt eine Schul­ter­ver­let­zung, wes­halb bei­de ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den muss­ten. Der Scha­den am Fahr­zeug wird von der Poli­zei auf etwa 2000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Sach­scha­den von knapp 40.000 Euro ist am Diens­tag­früh, kurz vor 08.00 Uhr, bei zwei Ver­kehrs­un­fäl­len auf der B 22/​Einmündung Forch­hei­mer Stra­ße ent­stan­den. Ursa­che hier­für war, dass ein Maz­da-Fah­rer auf­grund Glät­te sein Fahr­zeug nicht mehr abbrem­sen konn­te und gegen zwei dort ste­hen­de Auto­fah­rer stieß. Direkt hin­ter die­ser Unfall­stel­le pas­sier­te dann ein zwei­ter Unfall, weil ein Seat-Fah­rer eben­falls sein Auto nicht mehr recht­zei­tig abbrem­sen konn­te und auf einen Klein­trans­por­ter auf­fuhr. Der Maz­da war nach dem Unfall nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag wur­den in der Amling­stadter Stra­ße zwei Klein­trans­por­ter auf­ge­bro­chen. Bei dem VW Craf­ter blieb es bei dem Auf­bruchs­ver­such. Aus dem Renault Master wur­den aller­dings diver­se Werk­zeu­ge im Wert von ca. 1.000 Euro ent­wen­det. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

LAUF. Am Diens­tag­mor­gen befuhr ein Mer­ce­des Sprin­ter-Fah­rer den Mühl­weg und über­sah hier­bei einen auf der Stra­ße par­ken­den Sko­da und stieß mit die­sem zusam­men. Der Fah­rer des Klein­trans­por­ters wur­de dabei leicht ver­letzt. Die Sach­scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

GEISFELD. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer befuhr am Diens­tag, gegen 10.45 Uhr, die Lit­zen­dor­fer Stra­ße. Dabei kam die­ser ver­mut­lich auf­grund win­ter­glat­ter Fahr­bahn ins Rut­schen und kol­li­dier­te mit einem dor­ti­gen Ver­kehrs­zei­chen. Der Unbe­kann­te fuhr wei­ter ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von etwa 500 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zeu­gen nach kurio­sem Auf­fahr­un­fall gesucht

Gun­dels­heim. Am frü­hen Diens­tag­abend fuhr die 74-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW Golf von der A70 aus Rich­tung Bay­reuth kom­mend am Bam­ber­ger Auto­bahn­kreuz auf die A73 in Rich­tung Suhl auf. Hier­bei war sie jedoch unacht­sam und fuhr einem unmit­tel­bar vor ihr fah­ren­den und ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen­den BMW hin­ten auf. Nach­dem bei­de Pkw ange­hal­ten hat­ten, stieg aus dem Golf eine ca. 30 Jah­re alte Fah­re­rin (ca. 170cm groß, schlank, hell­blond) und ein etwa eben­so alter Bei­fah­rer aus (ca. 170 cm groß, braun­haa­rig). Nach­dem die Auf­fah­ren­de ihnen mit­teil­te, dass sie die Poli­zei bereits ver­stän­digt habe, ant­wor­te­te der Bei­fah­rer nur: „NIX POLI­ZEI“. Die Bei­den stie­gen anschlie­ßend wie­der in den BMW und fuh­ren ein­fach davon. Bei dem BMW han­delt es sich um eine schwar­ze 5er Limou­si­ne mit slo­wa­ki­schem Kenn­zei­chen, wel­ches mit „MI“ beginnt. Der BMW dürf­te einen sicht­ba­ren Heck­scha­den haben, da allein der Scha­den bei der Unfall­ver­ur­sa­che­rin auf ca. 4.500 Euro geschätzt wird. Zeu­gen die­ses omi­nö­sen Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Stopp­schild missachtet

Bam­berg. Am Diens­tag­mor­gen woll­te der 37-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges bei Bam­berg-Süd auf die A73 in Rich­tung Suhl auf­fah­ren. Dabei über­sah er das dor­ti­ge bau­stel­len­be­ding­te Stopp­schild. Der 46-jäh­ri­ge Fah­rer eines vor­fahrts­be­rech­tig­ten Lkw auf der Haupt­fahr­bahn konn­te einen leich­ten Zusam­men­stoß nicht mehr ver­mei­den. Es blieb glimpf­lich, da nie­mand ver­letzt wur­de und sich auch der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den mit ca. 2.500 Euro in Gren­zen hält.

Auf­fahr­un­fall mit drei Betei­lig­ten und hohem Sachschäden

Bam­berg. Es begann am Diens­tag­mor­gen damit, dass der 35-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW Pas­sat auf der A73 in Rich­tung Suhl bei Bam­berg unauf­merk­sam war und auf den vor­aus­fah­ren­den und ver­kehrs­be­dingt brem­sen­den Audi A3 einer 25-Jäh­ri­gen auf­fuhr. Hin­ter ihm erkann­te die 39-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Audi A6 die­se Situa­ti­on zu spät und fuhr nun dem Pas­sat hin­ten auf. Als Fol­ge erlitt die A3-Fah­re­rin Kopf­schmer­zen und die sich im Fond des A6 befind­li­chen bei­den 13- und 11-jäh­ri­gen Kin­der der Fah­re­rin hat­ten eben­falls Schmer­zen im Brust­korb. Vor schwer­wie­gen­den Ver­let­zun­gen blie­ben glück­li­cher­wei­se alle ver­schont aber der Pas­sat muss­te abge­schleppt wer­den und der geschätz­te Gesamt­scha­den ist mit 40.000 Euro hoch.

Zu schnell in die Kur­ve und in die Leit­plan­ke gekracht

Gun­dels­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag woll­te der 37-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW am Bam­ber­ger Auto­bahn­kreuz von der A70 aus Rich­tung Schwein­furt kom­mend auf die A73 Rich­tung Suhl wech­seln. Gegen Ende der Kur­ve brach sein Heck auf­grund sei­ner unan­ge­pass­ten Geschwin­dig­keit jedoch aus und er schleu­der­te gegen die rech­te Schutz­plan­ke. Sein BMW war danach nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Gesamt­scha­den wird auf 2.600 Euro geschätzt.

Schlei­er­fahn­der zie­hen Fah­rer ohne Fahr­erlaub­nis aus dem Verkehr

Strul­len­dorf. Den Bam­ber­ger Schlei­er­fahn­dern fiel am Diens­tag­mor­gen auf der A73 bei Bam­berg-Süd ein VW Golf auf, wel­cher von einem 28-jäh­ri­gen Geor­gi­er gesteu­ert wur­de. Bei sei­ner Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass er kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis besaß. Somit muss­te er sei­ne Fahrt an Ort und Stel­le been­den und eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis ist die Fol­ge. Da er einen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, konn­te er nach Been­di­gung der Maß­nah­men aus dem Poli­zei­ge­wahr­sam ent­las­sen werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei sucht Zeu­gen nach Vandalismus

BAY­REUTH. Unbe­kann­ter schlägt bei meh­re­ren Pkw die Schei­be ein.

Gestern kam es am Park­platz der Ere­mi­ta­ge und des Lan­des­gar­ten­schau­ge­län­des, sowie am Kli­ni­kum Bay­reuth zu einer Rei­he von Sach­be­schä­di­gun­gen. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter schlug bei ver­schie­de­nen Fahr­zeu­gen die Schei­ben ein. Ent­wen­det wur­de nichts, jedoch ent­stand ein erheb­li­cher Sach­scha­den. Die Poli­zei hat nach erfolg­ter Spu­ren­si­che­rung die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062130 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Nie­der­mirsberg. Ein 62-jäh­ri­ger Mann fuhr Diens­tag­früh mit sei­nem KIA auf der Nie­der­mirsber­ger Stra­ße. Hier­bei kam er aus unge­klär­ten Grün­den von der Fahr­bahn nach links ab und fuhr in den Stra­ßen­gra­ben. Ver­letzt wur­de er glück­li­cher­wei­se nicht, aller­dings ent­stand ein Scha­den von ca. 1000 Euro und das Fahr­zeug muss­te abge­schleppt werden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Grä­fen­berg. Am Diens­tag­vor­mit­tag fuhr eine 76-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Daim­ler in der Bahn­hof­stra­ße und kol­li­dier­te hier­bei leicht mit einem ent­ge­gen­kom­men­den blau­en Sprin­ter. Trotz eines Scha­dens von 1500 Euro fuhr der unbe­kann­te Fah­rer ohne anzu­hal­ten wei­ter. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. In einem Lebens­mit­tel­markt in der Pretz­fel­der Stra­ße hat am Diens­tag­nach­mit­tag ein 24-jäh­ri­ger Mann ver­schie­de­ne Sachen ent­wen­det und in sei­ne Jacke gesteckt. Hier­bei wur­de der Dieb von einem Mit­ar­bei­ter beob­ach­tet, wel­cher ihn dar­auf­hin ansprach. Der 24-Jäh­ri­ge flüch­te­te zu Fuß, konn­te aber wenig spä­ter durch Beam­te der Poli­zei auf­ge­grif­fen wer­den. Das Die­bes­gut hat einen Wert von ca. 15 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Diens­tag­abend befuhr ein 74-Jäh­ri­ger mit sei­nem Ford die Fritz-Hoff­mann-Stra­ße. Beim Abbie­gen in die Bam­ber­ger Stra­ße über­sah er offen­sicht­lich eine 68-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin, wel­che von der Büg­stra­ße in Rich­tung Fritz-Hoff­mann-Stra­ße die Fahr­bahn quer­te. Es kam zum Zusam­men­stoß, wodurch die Dame stürz­te und sich eine Hüft­prel­lung zuzog. Vom Ret­tungs­dienst wur­de sie in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus verbracht.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Diens­tag­mit­tag wur­de ein 36-Jäh­ri­ger am Bahn­hofs­platz leicht ver­letzt. Nach­dem er in ein Taxi gestie­gen war und die­ses an der Ampel stand, riss ein 53-Jäh­ri­ger die Tür auf und schlug mehr­fach mit der Faust auf den Kopf des Geschä­dig­ten ein, sodass er u. a. Prel­lun­gen und eine leich­te Schürf­wun­de erlitt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Siche­rungs­ka­sten in Brand geraten

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mor­gen gegen 09.00 Uhr kam es in einem Siche­rungs­ka­sten eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einem Schmor­brand. Der Bewoh­ner der betref­fen­den Woh­nung bemerk­te einen Strom­aus­fall und ent­deck­te schließ­lich die Flam­men. Gemein­sam mit einem wei­te­ren Bewoh­ner konn­te der Brand mit einem Feu­er­lö­scher gelöscht wer­den. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr konn­te noch einen ver­rauch­ten Dach­bo­den fest­stel­len, glück­li­cher­wei­se kei­ne wei­te­ren Brand­her­de. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den liegt bei etwa 1.000 Euro. Die zwei Anwoh­ner wur­den leicht ver­letzt und vom Ret­tungs­dienst vor Ort versorgt.

Unfall mit Schulbus

LICH­TEN­FELS. Rund 20.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­mor­gen an der Ein­mün­dung der Kro­nacher Stra­ße / B173 zur Krap­pen­ro­ther Stra­ße ereig­ne­te. Der 22-jäh­ri­ge Bus-Fah­rer bog von der Bun­des­stra­ße nach links in die Krap­pen­ro­ther Stra­ße ein und stieß dabei mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Audi eines 18-Jäh­ri­gen zusam­men. Der Audi-Fah­rer wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt, der Bus-Fah­rer sowie die 8 noch im Bus befind­li­chen Schul­kin­der blie­ben unverletzt.