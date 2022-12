Eine Dele­ga­ti­on aus Forch­heims fran­zö­si­scher Part­ner­stadt Le Per­reux sur Mar­ne kommt am Wochen­en­de 17. und 18. Dezem­ber 2022 wie­der mit ver­schie­de­nen Köst­lich­kei­ten auf den Weih­nachts­markt: Die Freund*innen aus Frank­reich bie­ten Cham­pa­gner, Chab­lis, Cognac und ver­schie­den­ste Käse­sor­ten in der Weih­nachts­bu­de vor der Mari­en­ka­pel­le an. Den Erlös aus dem Cham­pa­gner­ver­kauf erhält die­ses Jahr der Hospiz­ver­ein Forchheim.

Bereits seit vie­len Jah­ren rei­sen die Freund*innen aus der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt anläss­lich des Weih­nachts­mark­tes nach Forch­heim und ver­wöh­nen ihre Gäste mit Köst­lich­kei­ten aus ver­schie­de­nen Regio­nen Frank­reichs. Der Vor­sit­zen­de des Part­ner­schafts­ko­mi­tees, Alain Duha­mel, freut sich dar­auf, zahl­rei­che Gäste am Stand begrü­ßen zu dür­fen. Edel­ster Cham­pa­gner, Chab­lis, Bor­deaux, Cognac und Cal­va­dos laden zur Degu­sta­ti­on ein. Ein Schla­raf­fen­land für Käseliebhaber*innen ist eben­falls gebo­ten: Ins­ge­samt 150 Kilo­gramm Käse ste­hen zur Aus­wahl: Camem­bert aus der Nor­man­die, Saint Nec­taire aus der Auver­gne, Reb­lochon aus den Savoy­en, Zie­gen­kä­se aus Zen­tral­frank­reich, Comp­té aus dem Jura sowie Brie aus dem Groß­raum von Paris. Die­se Gau­men­freu­den laden zum gemüt­li­chen Ver­wei­len am Markt­stand ein, aber selbst­ver­ständ­lich auch zum Groß­ein­kauf für den Genuss zu Hause.

Der Erlös aus dem dies­jäh­ri­gen Ver­kauf geht an den Hospiz­ver­ein Forch­heim. Die­ser berät und beglei­tet schwerst­kran­ke und ster­ben­de Men­schen und deren Ange­hö­ri­ge zuhau­se, in den Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und in den Kran­ken­häu­sern des Land­krei­ses Forch­heim. Der Ver­ein ist da als Gesprächs­part­ner, zur Ent­la­stung in schwie­ri­gen Situa­tio­nen und als Beglei­ter auf dem aller­letz­ten Weg.