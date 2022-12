Die Rei­he der Orgel­mu­sik zum Bay­reu­ther Christ­kindl­markt in der Schloss­kir­che Bay­reuth wird am Sams­tag, 17. Dezem­ber um 12 Uhr mit einem Pro­gramm zum The­ma „Wachet auf“ für den Advent 2022 beschlos­sen. Der „Haus­herr“ der Orgel an der Schloss­kir­che, Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf, wird Wer­ke von J. S. Bach und das berühm­te „Dieu par­mi nous“ von Oli­vi­er Mes­sia­en spie­len. Der Ein­tritt ist frei!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.schloss​kir​chen​mu​sik​-bay​reuth​.de