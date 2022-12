Land­rat Klaus Löff­ler dank­te im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern für ihren Ein­satz. So konn­te er Wolf­gang Schramm Glück­wün­sche zum 40-jäh­ri­gen Dienst­ju­bi­lä­um über­brin­gen. Des Wei­te­ren ver­ab­schie­de­te er Cor­ne­lia Sei­fert, Her­bert Göß­wein und Lud­wig Klin­ger in den Ruhestand.

Wolf­gang Schramm kann auf 40 Jah­re im Kro­nacher Land­rats­amt zurück­blicken. Sowohl an der Pfor­te als auch an der Tele­fon­zen­tra­le ist er für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die erste Anlauf­stel­le der Behör­de. Wie Sach­ge­biets­lei­ter und Per­so­nal­re­fe­rent Chri­sti­an Neu­bau­er beton­te, sei er des­halb auch das Gesicht des Hau­ses. Land­rat Klaus Löff­ler sprach ihm Dank für sein Enga­ge­ment in all den Jah­ren aus.

Drei Bedien­ste­te ver­ab­schie­de­te Land­rat Löff­ler in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand. Er dank­te ihnen für die gute Zusam­men­ar­beit und die gelei­ste­te Arbeit wäh­rend den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Löff­ler for­mu­lier­te: „Durch Ihren Weg­gang ver­liert die Behör­de einen gro­ßen fach­li­chen Erfah­rungs­schatz, der schwer zu erset­zen ist.“ Für den neu­en Lebens­ab­schnitt wünsch­te er ihnen Got­tes Schutz und Segen und vor allem Gesundheit.

Cor­ne­lia Sei­fert wech­sel­te 1989 von der Gemein­de Stein­bach am Wald ans Land­rats­amt Kro­nach. Dort fun­gier­te die Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te zunächst im Bereich Woh­nungs­bau­för­de­rung, bis sie vor 20 Jah­ren ins Sach­ge­biet „Sozia­le Ange­le­gen­hei­ten“ wech­sel­te. Wie Land­rat Löff­ler her­aus­kri­stal­li­sier­te, gilt es gera­de in die­sem Bereich, gro­ße Her­aus­for­de­run­gen zu mei­stern, was ihr mit Bra­vour gelun­gen sei. Mit viel Fin­ger­spit­zen­ge­fühl habe Sei­fert in den ver­gan­ge­nen zwei Jahr­zehn­ten die ihr anver­trau­ten Auf­ga­ben sehr zuver­läs­sig erle­digt, stell­te Gise­la Hable, Lei­te­rin des Fach­be­reichs, heraus.

Her­bert Göß­wein brach­te sein Fach­wis­sen ab 1986 im Bereich Umwelt­schutz ein. In sei­ner Lau­da­tio beton­te Land­rat Löff­ler, dass der Umwelt­in­ge­nieur stets mit Ruhe und gro­ßem Sach­ver­stand vor­ge­gan­gen sei. So habe er auch schwie­ri­ge The­men ange­gan­gen und pro­fes­sio­nell gelöst. Dass er mit Her­bert Göß­wein einen moti­vier­ten Kol­le­gen ver­lie­re, beton­te Sach­ge­biets­lei­ter Tho­mas Häm­mer­ling. Auf Göß­weins qua­li­fi­zier­ten, fach­li­chen Ein­schät­zun­gen, die oft von gro­ßer Trag­wei­te gewe­sen sei­en, habe er sich immer ver­las­sen können.

Neue Her­aus­for­de­run­gen such­te Lud­wig Klin­ger, als er 1989 von der Stadt Wal­len­fels zum Land­kreis Kro­nach wech­sel­te. Nach einer kur­zen Zwi­schen­sta­ti­on in der Käm­me­rei agier­te er seit­dem im Bereich System­be­treu­ung und EDV. Als Lei­ter trug der Ver­wal­tungs­be­am­te hier über 20 Jah­re Ver­ant­wor­tung. Wie Chri­sti­an Neu­bau­er aus­führ­te, ver­lie­re die IT-Abtei­lung mit Lud­wig Klin­ger einen abso­lut zuver­läs­si­gen und geschätz­ten Kol­le­gen. Vor allem in Kri­sen­si­tua­tio­nen im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie und Flücht­lings­wel­len sei Klin­ger ein enga­gier­ter Mit­ar­bei­ter gewe­sen, füg­te der Land­rat hinzu.

Dem Jubi­lar und den künf­ti­gen Ruhe­ständ­lern über­brach­te Chri­sti­an Neu­bau­er im Namen der Per­so­nal­ver­wal­tung Dan­kes­wor­te und Glück­wün­sche, dem sich auch Chri­stan Bar­nickel vom Per­so­nal­rat anschloss.