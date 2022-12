Das Land­rats­amt Coburg ist am Mitt­woch, 14. Dezem­ber 2022, auf­grund einer inter­nen Ver­an­stal­tung nur wäh­rend der Vor­mit­tags­stun­den erreich­bar. Die Tele­fo­ne der Mit­ar­bei­ter im Land­rats­amt sind an die­sem Tag ledig­lich bis 13 Uhr besetzt. Zu die­sem Zeit­punkt schließt auch der Bür­ger­ser­vice am Haupt­ein­gang, über den nor­ma­ler­wei­se der Besu­cher­ver­kehr abge­wickelt wird. Am Don­ners­tag, 15. Dezem­ber 2022, herrscht im Land­rats­amt wie­der regu­lä­rer Dienstbetrieb.