Wenn der Niko­laus kommt

Am drit­ten Advents-Sonn­tag ver­an­stal­te­te der BAUR SV nach zwei Jah­ren Pau­se wie­der die belieb­te Weih­nachts­fei­er. Mehr als 80 Kin­der, Jugend­li­che, Eltern und erwach­se­ne Mit­glie­der hat­ten sich in der Ver­eins­ga­stro­no­mie ein­ge­fun­den, um in besinn­li­cher Atmo­sphä­re auf das ver­gan­ge­ne Jahr zurück­zu­blicken und sich auf Weih­nach­ten einzustimmen.

Auch ange­sichts die­ser Rekord­be­tei­li­gung zeig­te sich der 1. Vor­sit­zen­de, Karl-Heinz Lie­bich, bei der Begrü­ßung sehr erfreut. In sei­ner Anspra­che bedank­te er sich bei allen, die im abge­lau­fe­nen Jahr zum erfolg­rei­chen Ver­eins­le­ben bei­getra­gen hat­ten. Beson­ders dank­te er den Vor­stands­mit­glie­dern sowie der BAUR Grup­pe für die gute Zusam­men­ar­beit und Unter­stüt­zung. Eben­falls hono­rier­te Lie­bich den Ein­satz der Spie­le­rin­nen und Spie­ler sowie die Arbeit der Übungs­lei­ter Seba­sti­an Schnei­der und Ste­fan Kor­nitz­ky, die nach dem Ruhe­stand des Ver­eins­trai­ners Vla­di­mir Nemec die umfang­rei­che Trai­nings­ar­beit im Kin­der- und Erwach­se­nen­be­reich ver­ant­wor­ten und in die­ser Auf­ga­be aktu­ell gut 100 Per­so­nen betreuen.

Anschlie­ßend blick­te der sport­li­che Lei­ter des Ver­eins, Ste­fan Kor­nitz­ky, auf 2022 zurück. In einer Bil­der-Prä­sen­ta­ti­on führ­te er durch jeden Monat des Jah­res. Hier­bei fass­te er Ver­eins­ak­ti­vi­tä­ten wie das Kroa­ti­en-Trai­nings­la­ger, den Sai­son­er­öff­nungs-Tag oder ein durch­ge­führ­tes LK-Tur­nier zusam­men. Auch bilan­zier­te er umfang­rei­che Ein­stei­ger- und Schnup­pe­r­an­ge­bo­te, die die Ten­nis­ab­tei­lung das Jahr über kon­ti­nu­ier­lich ange­bo­ten hat­te. Sowohl die Ten­nis-Kom­pakt­kur­se für Erwach­se­ne (32 Teilnehmer*innen, 21 Neu­mit­glie­der), als auch die Kin­der-Schnup­per­trai­nings (20 Teilnehmer*innen, zwölf Bei­trit­te) und das Wahl­fach Ten­nis mit den ört­li­chen Grund­schu­len (17 Kin­der, sechs Bei­trit­te) hat­ten zu einem erfreu­li­chen Wachs­tum der Ten­nis­ab­tei­lung geführt. Außer­dem wur­den umfang­rei­che Arbei­ten durch­ge­führt, die die Sport­an­la­gen attrak­ti­ver machen und ein Online-Buchungs­sy­stem der Ten­nis- und Bad­min­ton-Hal­len­plät­ze ein­ge­führt, das für Sport­be­gei­ster­te einen deut­li­chen Kom­fort­ge­winn darstellt.

Im Bereich des Wett­kampf­sports gra­tu­lier­te er den Brü­dern Juli­an und Nico­las Win­ter zu Tur­nier­er­fol­gen und Nord­baye­ri­schen Mei­ster­ti­teln sowie der ersten Her­ren­mann­schaft, die in der Win­ter­run­de ober­frän­ki­scher Mei­ster und in der Lan­des­li­ga 2 im Som­mer Vize-Mei­ster gewor­den war.

Außer­dem kün­dig­te er drei wei­te­re Ange­bo­te des Ver­eins an: So fin­det in den Feri­en­wo­chen wie­der ein Ten­nis-Kom­pakt­kurs und ein Kin­der-Schnup­per­trai­ning statt. Zusätz­lich erwei­tert ein Yoga-Ein­stei­ger­kurs unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung das Sport­an­ge­bot des Vereins.

Mit einem kur­zen Aus­blick auf die erste Jah­res­hälf­te 2023 been­de­te der Sport­wart sei­nen Bei­trag: Im März fin­det erst­mals eine Trai­ner­fort­bil­dung des Baye­ri­schen Ten­nis­ver­bands in Burg­kunst­adt statt, bevor die Vor­be­rei­tung auf die Som­mer­sai­son, in der der Ver­ein mit zwölf Mann­schaf­ten am Wett­spiel­be­trieb teil­neh­men wird, im neu­er­li­chen Kroa­ti­en-Trai­nings­la­ger beginnt.

Zum Abschluss der Fei­er besuch­te der Niko­laus die Kin­der und Jugend­li­chen der Ten­nis­ab­tei­lung und bedach­te den Eifer, den sie im Trai­ning gezeigt hat­ten, mit einem klei­nen Geschenk.

Ste­fan Kornitzky