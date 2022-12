Forch­heim. Am Diens­tag­mit­tag wur­de ein 36-Jäh­ri­ger am Bahn­hofs­platz leicht ver­letzt. Nach­dem er in ein Taxi gestie­gen war und die­ses an der Ampel stand, riss ein 53-Jäh­ri­ger die Tür auf und schlug mehr­fach mit der Faust auf den Kopf des Geschä­dig­ten ein, sodass er u. a. Prel­lun­gen und eine leich­te Schürf­wun­de erlitt.