In sei­nem fes­seln­den Pro­gramm „Ich weiß.“ führt Chri­stoph Kuch Sie am Don­ners­tag ab 20 Uhr an die Gren­zen zwi­schen Rea­li­tät und Fik­ti­on. Bege­ben Sie sich mit ihm auf eine Tauch­fahrt in die Tie­fe Ihrer Träu­me. Stau­nen Sie mit offe­nem Mund, wenn Chri­stoph Kuch Ihre Gedan­ken Wirk­lich­keit wer­den lässt. Erle­ben Sie eine emo­tio­na­le Rei­se in das Unmög­li­che. Sie wer­den an Ihrem Ver­stand und Ihrer Wahr­neh­mung zwei­feln. Kann das alles wirk­lich nur Zau­be­rei sein?

Chri­stoph Kuch schafft mit sei­nen span­nen­den Geschich­ten eine magi­sche und atem­be­rau­ben­de Atmo­sphä­re. Der erfah­re­ne Men­ta­list bezieht das Publi­kum in sei­ne Show mit ein und wird es völ­lig ver­blüf­fen und begei­stern. Mit Charme und Augen­zwin­kern öff­net Chri­stoph Kuch das Tor zu einer fas­zi­nie­ren­den Welt der Gedan­ken, einer Welt vol­ler Magie und Entertainment.