Der Win­ter­dienst in der Stadt Bay­reuth ist auf meh­re­re Säu­len auf­ge­baut. Eine davon sind Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die für geräum­te Geh­we­ge und Geh­bah­nen ent­lang ihrer Grund­stücke sor­gen müs­sen. Die Ein­zel­hei­ten sind in einer Stra­ßen­rei­ni­gungs- und Siche­rungs­ver­ord­nung gere­gelt. So müs­sen Geh­stei­ge und Wege, die an pri­va­te Grund­stücke angren­zen, von den Anwoh­nern werk­tags zwi­schen 7 Uhr und 20 Uhr, an Sonn- und Fei­er­ta­gen zwi­schen 8 und 20 Uhr, von Schnee frei­ge­hal­ten und bei Bedarf mit Sand oder Splitt gestreut wer­den. Auch am Rand­be­reich öffent­li­cher, anlie­gen­der Stra­ßen muss bei feh­len­dem Geh­steig eine min­de­stens 1,20 Meter brei­te Geh­bahn gesi­chert wer­den. Hier­zu zäh­len auch öffent­li­che Stra­ßen, die als Fuß­gän­ger­zo­nen genutzt wer­den. In die­sem Fall ist ein Strei­fen zwi­schen der Stra­ßen­grund­stücks­gren­ze und der Ent­wäs­se­rungs­rin­ne, min­de­stens jedoch eine Geh­bahn mit der Brei­te von zwei Meter (im Bereich der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße ein vier Meter brei­ter Strei­fen) gemes­sen von der Stra­ßen­grund­stücks­gren­ze zu sichern. Nur bei extre­mer Gefahr, bei­spiels­wei­se bei Eis­re­gen, darf auch Salz gestreut wer­den. Die Stadt bit­tet die Haus­be­sit­zer, den Schnee nicht auf die Stra­ße zu schau­feln, denn beim ersten Ein­satz der Räum­fahr­zeu­ge wird die­ser Schnee wie­der zurück­ge­scho­ben. Schnee soll­te auf der Haus­sei­te der Geh­we­ge oder an einer geeig­ne­ten Stel­le auf dem Grund­stück gela­gert wer­den. Und noch eine Bit­te des Stadt­bau­hofs: Die rund 900 Streu­gut­bo­xen, die im Stadt­ge­biet auf­ge­stellt wer­den, sind das Vor­rats­la­ger für die im Win­ter­dienst ein­ge­setz­ten Mit­ar­bei­ter der Stadt. Der Inhalt ist nicht für die All­ge­mein­heit bestimmt und darf nicht ent­nom­men wer­den. Die Stra­ßen­rei­ni­gungs- und Siche­rungs­ver­ord­nung kann auf der Inter­net­sei­te des Stadt­bau­hofs unter www​.stadt​bau​hof​.bay​reuth​.de im Bereich Straßenreinigung/​Winterdienst ein­ge­se­hen werden.