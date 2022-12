„Fran­ken, Feu­er­wehr und frei­wil­li­ges Enga­ge­ment gehö­ren ein­fach zusam­men“ – Baye­ri­scher Mini­ster­prä­si­dent begut­ach­tet „Flo­ri­an Bam­berg 11/11/1“

Im Zuge des Spen­den­pro­jekts „Die Jugend­feu­er­wehr nimmt Fahrt auf“ hat­te neben vie­len Bür­ge­rin­nen und Bür­gern und Fir­men, unter ande­rem auch der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder zum Mit­ma­chen auf­ge­ru­fen. Nun konn­te er sich nicht nur per­sön­lich bei der ver­ant­wort­li­chen Jugend­lei­tung bedan­ken, son­dern sich auch selbst ein Bild des Aus­bil­dungs­fahr­zeu­ges machen.

Bam­berg „Flo­ri­an Bam­berg 11/11/1“, so der Funk­ruf­na­me, im Dienst. Auf­grund der stren­gen Hygie­ne­vor­schrif­ten wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie konn­ten die Jugend­li­chen sel­ten mit dem Fahr­zeug üben, noch die Unter­stüt­zer das Fahr­zeug betrach­ten. Nun woll­ten der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder und die Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, wel­che das Pro­jekt unter­stütz­ten und mit­tels Video­bot­schaft befür­wor­te­ten, per­sön­lich begut­ach­ten und ihren Dank aus­spre­chen. Daher wur­den Stadt-Jugend­feu­er­wehr­wart Alex­an­der Wil­helm und des­sen Stell­ver­tre­ter Alex­an­der Ohme, wel­che feder­füh­rend das Pro­jekt betrie­ben, zusam­men mit den bei­den Jugend­spre­chern Eli­sa­beth Kieß­ling und Finn Plaha in die Baye­ri­sche Staats­kanz­lei nach Mün­chen eingeladen.

Dort ange­kom­men prä­sen­tier­ten sie stolz bei son­ni­gem Wet­ter ihr Fahr­zeug und erklär­ten Herrn Söder und Frau Huml die Raf­fi­nes­sen des Fahr­zeu­ges. Beein­druckt und dank­bar zeig­ten sich die Poli­ti­ker, dass es bay­ern­weit das erste Fahr­zeug ist, wel­ches zu 100% aus regio­na­len Spen­den beschafft wer­den konnte.

„Fran­ken, Feu­er­wehr und frei­wil­li­ges Enga­ge­ment gehö­ren ein­fach zusam­men. Es war eine tol­le Idee, das neue Fahr­zeug kom­plett über Spen­den zu finan­zie­ren. Das haben wir ger­ne unter­stützt. Da kön­nen die jun­gen Feu­er­wehr­leu­te echt stolz sein. Herz­li­chen Dank an alle, die mit­ge­hol­fen haben!“, bedan­ke sich der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder. Dadurch, dass die Fir­ma MAN Truck & Bus SE Deutsch­land in Koope­ra­ti­on mit der Fir­ma Her­pa das Fahr­zeug­mo­dell „MAN TGE“ als Modell­fahr­zeug im Maß­stab 1:87 mit der Bekle­bung des Bam­ber­ger Aus­bil­dungs­fahr­zeugs auf den Markt brach­te, war dies das per­fek­te Geschenk. Mit einer Bam­berg-Falt­kar­te als Hin­ter­grund­ku­lis­se über­reich­ten Wil­helm und Ohme dem Mini­ster­prä­si­den­ten und der Staats­mi­ni­ste­rin ein Andenken an die Jugend­feu­er­wehr Bamberg.

Anschlie­ßend an die Vor­füh­rung lud Frau Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml noch zu einer Füh­rung durch die Baye­ri­sche Staats­kanz­lei ein. Gespannt und inter­es­siert folg­ten die Jugend­feu­er­wehr­lei­tung und die Jugend­spre­cher den Wor­ten Humls wäh­rend der Füh­rung durch das histo­ri­sche Gebäu­de, bevor sie wie­der die Heim­fahrt antraten.