Nach 30 Jah­ren als Lei­tungs­kraft einer Dia­ko­nie-Kita in Bam­berg hat die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim Syl­via Schloss­nickel in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det. „Hin­ge­wandt, lie­be­voll und echt zu den Kin­dern und Fami­li­en. Und auch mit kla­ren Ansa­gen“, cha­rak­te­ri­sier­te Dr. Nobert Kern, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim, Syl­via Schloss­nickel. „Sie haben die Kita an der Auf­er­ste­hungs­kir­che vom ersten Tag an geprägt“, so Fred Schä­fer, zustän­di­ger Abtei­lungs­lei­ter: „Sie sind eine Kol­le­gin, bei der Mensch­lich­keit und Herz­lich­keit ober­stes Gebot sind.“

DAS BESTE FÜR DIE KINDER

Auch Karin Ste­ger vom Stadt­ju­gend­amt bedank­te sich für die immer gute Zusam­men­ar­beit bei der erfah­re­nen Kita-Lei­te­rin. Die Kita-Kin­der, das Team der Auf­er­ste­hungs-Kita und die Lei­tungs­kol­le­gin­nen sag­ten der erfah­re­nen Lei­tungs­kraft musi­ka­lisch dan­ke. Der Eltern­bei­rat steu­er­te eine lau­ni­ge Prä­sen­ta­ti­on über einen Tag im tur­bu­len­ten Leben der Kita-Lei­te­rin zur Abschieds­fei­er in der Auf­er­ste­hungs­kir­che bei. Syl­via Schloss­nickel selbst hat­te dann das Schluss­wort: „Bei uns gab es immer etwas Neu­es – sei es die erste Krip­pe bei der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim oder der Ein­satz von Tablets.“ Sie bedank­te sich bei ihrem Team, das die­se Pro­jek­te und den Kita-All­tag mit ihr immer zuver­läs­sig bestrit­ten habe. „Unser Ziel war es immer, die besten Bedin­gun­gen für unse­re Kin­der zu schaf­fen.“ Ein gro­ßer Dank ging von ihr auch an ihre Familie.

Syl­via Schloss­nickels Fazit: „Es war eine schö­ne Zeit. Ich wün­sche mei­nem Team und mei­ner Nach­fol­ge­rin alles, alles Gute!“

Mit einem Segen von Pfar­re­rin Doris Schir­mer-Hen­z­ler und Stan­ding Ova­tions für die lang­jäh­ri­ge Lei­tungs­kraft ende­te die Fei­er. Im Anschluss ging es noch in das Gemein­de­haus, wo sich die Gäste in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re noch per­sön­lich von Syl­via Schloss­nickel ver­ab­schie­den konnten.