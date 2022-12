5000 EUR für die Aus­stat­tung von Unterrichtsräumen

Die VR Bank Bay­reuth-Hof enga­giert sich ein­mal mehr für die Hoch­schu­le Hof und damit für die Bil­dungs­per­spek­ti­ven in der Regi­on. Im Rah­men einer Spen­de in Höhe von EUR 5000 aus dem Rein­erlös des VR Gewinn­spar­ver­eins Bay­ern e.V. sol­len Lehr- und Unter­richts­räu­me am Lern­ort Selb pass­ge­nau aus­ge­stat­tet werden.

Durch die dies­jäh­ri­ge Zuwen­dung wird kon­kret das Pro­jekt „Druck­luft – Mobi­li­tät und Infra­struk­tur“, eine Pro­jekt­ar­beit des Stu­di­en­gangs Design und Mobi­li­tät unter Lei­tung von Prof. Lutz Füge­ner unter­stützt. Die­se fin­det aktu­ell im Fach Exte­ri­eur / Inter­mo­da­ler Ver­kehr und in Zusam­men­ar­beit mit den Stadt­wer­ken Wun­sie­del statt. Das Pro­jekt ver­folgt das Ziel, Druck­luft sowohl als Ener­gie­spei­cher­me­di­um als auch zur direk­ten Ver­wen­dung als Kraft­stoff für Fahr­zeu­ge zu nut­zen. „Beson­ders attrak­tiv sind die bereits tech­nisch vor­han­de­nen Mög­lich­kei­ten, Wind­ener­gie direkt zum Kom­pri­mie­ren von Luft zu ver­wen­den und Druck­luft in ther­mi­schen Moto­ren zum Antrieb von Fahr­zeu­gen ein­zu­set­zen“, so Stu­di­en­gan­glei­ter Prof. Lutz Füge­ner. Die Stu­die­ren­den im 3. Seme­ster befas­sen sich „sowohl mit der Kon­zep­ti­on und Gestal­tung der Regio­na­len Infra­struk­tur – von der pri­va­ten Haus­an­la­ge bis zur kom­mu­na­len oder uni­ver­sell ein­setz­ba­ren Archi­tek­tur eines Luft­spei­chers oder einer Tank­stel­le – als auch mit einem bei­spiel­haf­ten Druck­luft-Fahr­zeug“, erläu­tert Prof. Füge­ner den For­schungs­an­satz. Kon­kret ange­schafft wer­den sol­len Arbeits­ma­te­ria­li­en wie Zei­chen­blöcke aus spe­zi­el­lem Papier, Zei­chen­stif­te, Kle­be­bän­der und Foli­en für eine in der Auto­mo­bil­in­du­strie tra­di­tio­nell ange­wand­te, design­ty­pi­sche Dar­stel­lungs­me­tho­de oder auch bestimm­te Model­le um Grund­la­gen der Fahr­zeug­tech­nik zu erklä­ren und anzuwenden.

Gut ange­legt

Die Spen­de der VR Bank Bay­reuth-Hof soll nun für eine auf das Pro­jekt abge­stimm­te Aus­stat­tung der Räum­lich­kei­ten in Selb genutzt wer­den. „Als füh­ren­des Kre­dit­in­sti­tut der Regi­on unter­stüt­zen wir die Hoch­schu­le Hof jedes Jahr aus Gel­dern unse­res Gewinn­spa­rens bei inno­va­ti­ven Pro­jek­ten. Der neue Stu­di­en­gang Design und Mobi­li­tät in Selb lie­fert hier­bei fas­zi­nie­ren­de Ansät­ze, die wir sehr ger­ne för­dern“, so Jür­gen Hand­ke, Vor­stands­mit­glied der VR Bank Bay­reuth-Hof eG.

Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann sprach sei­nen Dank aus: „Über die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung wird sowohl unser Lern­ort als auch unser neu­er Stu­di­en­gang wei­ter gestärkt. Das Geld wird in jedem Fall gut ange­legt.“ Die Spen­de der VR Bank Bay­reuth-Hof, die in Höhe und Regel­mä­ßig­keit weit über das nor­ma­le Maß hin­aus­ge­he, sei vor­bild­lich und mache deut­lich, wel­chen Stel­len­wert das The­ma der Aus­bil­dung jun­ger Men­schen habe, so Prof. Leh­mann weiter.

För­der­ge­sell­schaft emp­fängt Spendensumme

Die Spen­den­sum­me wur­de nun offi­zi­ell an die Gesell­schaft der Freun­de und För­de­rer der Hoch­schu­le Hof e.V. über­ge­ben. Auch deren Vor­sit­zen­de Dr. Doro­thee Strunz wür­dig­te bei der Über­ga­be das außer­or­dent­li­che Enga­ge­ment der Spen­der ausdrücklich.