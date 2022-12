Die Stadt Bam­berg sucht wie­der neue Kan­di­da­ten für die Bam­ber­ger Bür­ger­na­del. Mit der Ver­lei­hung möch­te die Kom­mu­ne zusam­men mit der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken für ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment dan­ken. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Sehr vie­le Men­schen enga­gie­ren sich im Ehren­amt, in Ver­ei­nen und auch außer­halb. Und die­ses Enga­ge­ment ist wich­tig, denn ohne Ehren­amt wäre unse­re Gesell­schaft ärmer. Wie wich­tig Ehren­amt ist, haben wir vom Stadt­ver­band für Sport bei unse­rer öffent­li­chen Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung zum Inter­na­tio­na­len Tag des Ehren­am­tes am 4. Dezem­ber mit Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann erfah­ren. Das ist klas­se, was man­che lei­sten, das ist aller Ehren wert. Daher darf ich ermun­tern: Mel­den Sie Men­schen, die sich für ande­re ein­set­zen. Machen Sie bit­te von dem Ange­bot, Vor­schlä­ge ein­zu­rei­chen, Gebrauch.“ Der Stadt­ver­band macht zudem dar­auf auf­merk­sam, dass es bei der Stadt­ver­wal­tung einen Ansprech­part­ner für das Ehren­amt gibt.

Vor­aus­set­zung für die Aus­zeich­nung ist ein mehr­jäh­ri­ges Enga­ge­ment zum Woh­le der Stadt Bam­berg und ihrer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Nicht erfor­der­lich ist, so die Stadt­ver­wal­tung, ob das Enga­ge­ment in einem Funk­tio­närs­amt oder inner­halb eines Ver­eins oder einer Insti­tu­ti­on erbracht wird. Auch Ein­zel­in­itia­ti­ven kön­nen vor­ge­schla­gen wer­den. Ab sofort kön­nen Vor­schlä­ge der Stadt Bam­berg unter­brei­tet wer­den. Wer sich dann im neu­en Jahr mit der Bam­ber­ger Bür­ger­na­del schmücken darf, ent­schei­det eine Jury. Kon­takt für Vor­schlä­ge: Stadt Bam­berg, Rat­haus Maxi­mi­li­ans­platz, 96047 Bamberg.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de