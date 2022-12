Ein 18-jäh­ri­ger Mann fuhr Mon­tag­mit­tag mit sei­nem Sko­da Okta­via auf der Pretz­fel­der Stra­ße in Rich­tung Pretz­feld. Als er nach links in die Unte­re Baye­ri­sche Gas­se abbie­gen woll­te, über­sah er auf­grund der Son­nen­ein­strah­lung eine ent­ge­gen­kom­men­de 44-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Seat und es kam zum Zusam­men­stoß. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand, aller­dings ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 10000 Euro.