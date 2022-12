„Chor­mu­sik unse­rer Zeit“ – 110 Sänger:innen gehen auf eine Büh­ne, was dann pas­siert ist überwältigend

Ein gan­zes Jahr lang wur­de Geburts­tag gefei­ert, den krö­nen­den Abschluss bil­de­te nun ein her­aus­ra­gen­des Fest­kon­zert zum 25-jäh­ri­gen Bestehen der Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund, in einem der fünf besten Kon­zert­sä­le Europas.

„Es ist schon etwas ganz beson­de­res, im Publi­kum des Max-Litt­mann-Saals sit­zen zu dür­fen und über 100 Sänger:innen und einem fan­ta­sti­schen Kam­mer­en­sem­ble zu lau­schen“, resü­miert Judith Rei­tel­bach, Prä­si­den­tin der Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund. Am 12. Novem­ber 2022 hat­te die Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund nach Bad Kis­sin­gen in den Regen­ten­bau gela­den, um mit einem Fest­kon­zert ein Jahr der Fei­er­lich­kei­ten zum Anlass des 25. Bestehens zu krönen.

Bereits zu Beginn des Kon­zer­tes konn­te man die Freu­de am Chor­ge­sang spü­ren, als der Kin­der­chor des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des, unter der Lei­tung von Mario Frei, den Abend mit zwei High­lights eröffnete.

Eigens für den Anlass hat­te Oli­ver Gies, einer der bekann­te­sten Arran­geu­re der Chor­sze­ne und Tenor bei der Vocal-Band „MAY­BE­BOP“, das bekann­te Volks­lied „Ein Jäger längs dem Wei­her ging“ in einen flot­ten Boo­gie-Woo­gie ver­wan­delt. Mit Prä­zi­si­on und Klar­heit brach­te der Chor die Urauf­füh­rung des Stückes voll zur Gel­tung. Mit dem eben­falls für den Anlass arran­gier­ten Stück „Es tanzt ein Biba­but­ze­mann“, folg­te eine Urauf­füh­rung der ande­ren. Der Kin­der­chor setz­te die von Chri­stoph Hil­ler, May­be­bop-Sub-Bass-Sän­ger und inter­na­tio­na­ler Kom­po­nist, erdach­te Idee einer jaz­zi­gen Big Band über­zeu­gend um und stell­te damit die Wei­chen für einen Abend, vol­ler Chor­mu­sik auf höch­stem Niveau. Mit „When I hear music“ von Micha­el Mar­tin folg­te eine ver­ton­te Hom­mage an die Musik, gefühl­voll gesun­gen vom Jugend­chor „Vocal­ho­lics“, unter der Lei­tung von Jochen Käst­ner. Zusam­men mit Solist:innen des Kam­mer­en­sem­bles „Klang­Lust!“, unter der Lei­tung von Bernd Mül­ler, erstrahl­ten im Anschluss dar­an noch ein­mal die Töne von „Lumin­ous Night of the Soul“, des Kom­po­ni­sten, Ola Gjei­lo im holz­ver­tä­fel­ten Kon­zert­saal und erin­ner­ten an die Klang­wel­ten des Genera­tio­nen­kon­zerts im Juli die­ses Jah­res. Die im Pro­gramm­heft ange­kün­dig­te musi­ka­li­sche Über­ra­schung lüf­te­te der Ohm­Chor ener­gie­ge­la­den unter der Lei­tung von Moritz Metz­ner. Mit „You’ll be back“, bekannt aus dem aktu­el­len Musi­cal „Hamil­ton“ und „Sea­sons of Love“ aus dem Musi­cal „Rent“, über­zeug­ten die Stu­die­ren­den das Publi­kum. Melan­cho­lisch- herbst­lich wur­de es anschlie­ßend mit „Autumn“ von Jus­si Chydeni­us, gesun­gen von REChord, unter der Lei­tung von Anne­do­re Stein, bevor es gla­mou­rös und ton­um­fang­reich, mit „Festi­val Glo­ria“ von Jon­ny Pria­no, in die Pau­se ging. Den zwei­ten Teil, des von Jan Wie­de­mann mode­rier­ten Abends, eröff­ne­te das Kam­mer­en­sem­ble „Klang­Lust!“ über­wäl­ti­gend mit dem für den Chor­kom­po­ni­sten Karl Jenkins eher unüb­li­chen Orche­ster­stück „Pal­la­dio“ und ebne­te damit den Weg für den krö­nen­den Abschluss mit der von Ste­ve Dobrog­osz kom­po­nier­ten „Mass“.

Gesun­gen wur­de die Ver­to­nung einer lit­ur­gi­schen Mes­se von allen mit­wir­ken­den Chö­ren des Abends, beglei­tet vom Kam­mer­en­sem­ble „Klang­Lust!“, mit Micha­el Ebert am Kla­vier und unter der Gesamt­lei­tung vom Mario Frei. Beson­ders die vor­herr­schen­de Prä­zi­si­on und sicht­li­che Bege­si­te­rung der Musi­zie­ren­den war es ver­mut­lich, die das Publi­kum nach Ver­klin­gen des letz­ten Tones schließ­lich von den Stüh­len riss und zu ste­hen­den Ova­tio­nen überwältigte.

Jochen Käst­ner zum Ehren­prä­si­den­ten gekürt Das Fest­kon­zert bil­de­te zudem auch den rich­ti­gen Rah­men, um Jochen Käst­ner für sei­ne Ver­dien­ste in der Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund zu wür­di­gen. Er stand 13 Jah­re lang an der Spit­ze des Ver­ban­des und hat dabei die Jugend­ar­beit maß­geb­lich geprägt. Er war es auch, der vie­le Mit­glie­der des Jugend­prä­si­di­ums dazu inspi­rier­te, sich ehren­amt­lich zu enga­gie­ren und mit­zu­ge­stal­ten. Auf­grunds­ei­ner Lei­stun­gen wur­de vom Chor­ju­gend­tag zum Ehren­prä­si­den­ten der Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des ernannt. Mar­cel Schmalz, Poli­tik­vor­stand der Deut­schen Chor­ju­gend und Judith Rei­tel­bach bedank­ten sich im Rah­men des Fest­kon­zer­tes für die von ihm erbrach­ten Lei­stun­gen und über­reich­ten fei­er­lich die zuge­hö­ri­ge Ehrenurkunde.

Judith Rei­tel­bach gebüh­rend verabschiedet

Zum Ende des Fest­kon­zerts wur­de die amtie­ren­de Prä­si­den­tin, Judith Rei­tel­bach, ver­ab­schie­det. Robert Hei­nin­ger bedank­te sich im Namen des gesam­ten Jugend­prä­si­di­ums bei der Vor­sit­zen­den für Finan­zen der Deut­schen Chor­ju­gend für ihr tat­kräf­ti­ges Enga­ge­ment, ihre Moti­va­ti­on und ihre gute Lau­ne. Hin­zu­zu­fü­gen hier­zu ist auch ihre Schaf­fens­kraft und ihr Wil­le für Ver­än­de­run­gen. Judith stand dem Ver­band mehr als drei Jah­re vor und hat in die­ser Zeit die Chor­ju­gend im FSB zukunfts­ori­en­tiert aus­ge­rich­tet. Durch ihre Erfah­run­gen im Ehren­amt hat­te sie u.a. maß­geb­lich zum Erfolg der Ver­an­stal­tun­gen im Rah­men des Geburts­tags­jahrs bei­getra­gen und die CJ FSB stark digi­ta­li­siert. Das Jugend­prä­si­di­um bedankt sich daher herz­lich für ihr Enga­ge­ment als Vor­sit­zen­de und freut sich, dass sie der Chor­ju­gend im FSB wei­ter­hin erhal­ten bleibt. Für ihren wei­te­ren Weg, unter ande­rem im Vor­stand der Deut­schen Chor­ju­gend, wünscht das Jugend­prä­si­di­um alles Gute! Anne­do­re Stein über­nimmt bis zur Wahl im kom­men­den Jahr die Auf­ga­ben der Vor­sit­zen­den, kommissarisch.

Zahl­rei­che Ehren­gä­ste Der Ein­la­dung nach Bad Kis­sin­gen waren vie­le Ehren­gä­ste gefolgt. Unter ihnen die Vor­sit­zen­de der Deut­schen Chor­ju­gend, Mira Faltlhau­ser, sowie DCJ-Poli­tik­vor­stand, Mar­cel Schmalz. Mit Gruß­wor­ten an die Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund wur­de auch Prä­si­dent des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des, Pro­fes­sor Dok­tor Fried­helm Brusniak emp­fan­gen. Der Ein­la­dung gefolgt war eben­falls der Vor­sit­zen­de des Sän­ger­kreis Schwein­furt, Wolf­gang Sitt­ler. Zusam­men mit vie­len Mit­glie­dern des FSB-Prä­si­di­ums, hat­ten sie nach der eigens wegen des Fest­kon­zerts nach Bad Kis­sin­gen ver­leg­ten Prä­si­di­ums­sit­zung, den Abend genie­ßen kön­nen. Bestä­ti­gen konn­te das im Nach­gang Bun­des­chor­lei­ter Dr. Gerald Fink: „Es war ein sehr, sehr ein­drucks­vol­les Kon­zert, und ich kann nur erah­nen, wel­che Zeit und Mühe in die Vor­be­rei­tung […] hin­ein­ge­steckt wur­de […]. Dan­ke schön für die­ses Zei­chen für die Zukunft des Chorsingens!“.

Bedan­ken möch­te sich auch das Jugend­prä­si­di­um der Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund bei allen Zuschauer:innen, die im Rah­men des Fest­kon­zert „Chor­mu­sik unse­rer Zeit“ genos­sen haben, bei allen Ehren­gä­sten, Sponsor:innen und dem Regen­ten­bau für die rei­bungs­lo­se Koope­ra­ti­on. Allen Vor­an bedankt sich das Jugend­prä­si­di­um jedoch bei den­je­ni­gen, die das Fest­kon­zert so außer­ge­wöhn­lich gestal­tet haben, den Chö­ren, sowie beim Kam­mer­en­sem­ble Klang­Lust!. Unter der Lei­tung von Mario Frei ist ein wun­der­vol­ler Abschluss für das Geburts­tags­jahr ent­stan­den, getreu dem Mot­to: #wir­fei­ern­chor