Krea­ti­ve Zwi­schen­nut­zun­gen in der Vorweihnachtszeit

Über die kom­men­den Wochen hin­weg ist in der Eysser­haus­pas­sa­ge in Bay­reuth eine Aus­stel­lung der beson­de­ren Art zu sehen. Vier Initia­ti­ven prä­sen­tie­ren dort ihre Pro­jek­te und Pro­duk­te in drei leer­ste­hen­den Laden­ge­schäf­ten. Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann eröff­ne­te die Aus­stel­lung jüngst auch im Namen von Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Orga­ni­siert wur­de sie vom Regio­nal­ma­nage­ment Regi­on Bay­reuth im Rah­men der Leer­stand-Initia­ti­ve Stadt-Land-Raum.

Das Beson­de­re an der Aus­stel­lung: Unter­schied­li­cher könn­ten die dort prä­sen­tier­ten Initia­ti­ven kaum sein. Die Künst­le­rin­nen Chri­stel Goll­ner und Elfi Hüb­ner stel­len einen Teil ihres Wer­kes aus. Die bei­den por­trä­tie­ren nicht nur Bay­reuth in ver­schie­den­sten Facet­ten, son­dern auch vie­le ande­re ober­frän­ki­sche Orte und Land­schaf­ten. Im zwei­ten Schau­fen­ster prä­sen­tiert sich das forum1.5 – eine Platt­form für alle, die sich in Bay­reuth und der Regi­on Ober­fran­ken für eine kli­ma­ge­rech­te Zukunft ein­set­zen. Im drit­ten Schau­fen­ster schließ­lich hat sich eine Sym­bio­se aus dem älte­sten und dem jüng­sten Geschichts­ver­ein Bay­reuths zusam­men­ge­fun­den. Der Histo­ri­sche Ver­ein für Ober­fran­ken will Men­schen zusam­men­füh­ren, die sich für die ober­frän­ki­sche Geschich­te inter­es­sie­ren. Der neu gegrün­de­te För­der­ver­ein Indu­strie­mu­se­um Bay­reuth wie­der­um erforscht die Spu­ren der loka­len Industriegeschichte.

Die vor­weih­nacht­li­che Aus­stel­lung in der Eysser­haus­pas­sa­ge ist mög­lich gewor­den durch das beson­de­re Ent­ge­gen­kom­men der Pas­sa­gen­ver­wal­tung und durch die Spon­ta­nei­tät der Initia­ti­ven, die inner­halb einer Woche die Schau­fen­ster­aus­stel­lun­gen kon­zi­piert haben. An ein­zel­nen Tagen wer­den die Aus­stel­len­den die Geschäfts­räu­me öff­nen und für Fra­gen und Anre­gun­gen zur Ver­fü­gung ste­hen. Die Öff­nungs­zei­ten und Ange­bo­te der Initia­ti­ven wer­den in den jewei­li­gen Schau­fen­stern bekannt gege­ben. Dort sind auch die ent­spre­chen­den Kon­takt­da­ten zu finden.

Leer­stand-Initia­ti­ve Stadt-Land-Raum

Die Aus­stel­lung ist ein Pro­jekt der Leer­stand-Initia­ti­ve Stadt-Land-Raum der Regi­on Bay­reuth. Ihr Ziel ist es, mög­li­che Nut­zer für aktu­el­le Leer­stän­de zu fin­den und mit Hil­fe von Aktio­nen wie die­ser auf ent­spre­chen­de Räum­lich­kei­ten auf­merk­sam zu machen. Die Initia­ti­ve wird geför­dert mit Mit­teln des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Energie.

Ange­trie­ben von den Her­aus­for­de­run­gen der Sied­lungs­ent­wick­lung – inner­städ­ti­sche Leer­stän­de, Flä­chen­ver­sie­ge­lung, feh­len­de Bau­grund­stücke – unter­stüt­zen Stadt und Land­kreis Bay­reuth unter ande­rem auch die Zwi­schen­nut­zung und Reak­ti­vie­rung von Laden­ge­schäf­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund um Akti­vie­rung von Leer­stän­den durch tem­po­rä­re Nut­zun­gen und Sanie­rung sind online zu fin­den unter https://​stadt​-land​-raum​-regi​on​-bay​reuth​.de/.

Bei der erfolg­rei­chen Akti­vie­rung von Leer­stän­den sind der Krea­ti­vi­tät kei­ne Gren­zen gesetzt. So wur­den bereits Kunst­aus­stel­lun­gen, Thea­ter-Per­for­man­ces oder ein tem­po­rä­rer Jugend­treff orga­ni­siert. Mit­tel- bis lang­fri­sti­ges Ziel ist dabei immer, für die leer­ste­hen­den Gebäu­de wie­der eine dau­er­haf­te Nut­zung zu fin­den. Das Regio­nal­ma­nage­ment steht Inter­es­sier­ten dabei mit Rat und Tat zur Seite.