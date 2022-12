Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung am Schlossplatz

Gestern Abend kurz vor 20 h kam es im Bereich eines Dis­ko­un­ters am Schloss­platz zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, in deren Ver­lauf eine Per­son mit leich­ten Ver­let­zun­gen in die Not­auf­nah­me der Kli­nik ein­ge­lie­fert wer­den musste.

Vor­an­ge­gan­gen war ein ver­ba­ler Streit zwi­schen zwei poli­zei­be­kann­ten Män­nern im Alter von 37 und 46 Jah­ren. Im Zuge die­ses Strei­tes schlug der 37-Jäh­ri­ge sei­nen Kon­tra­hen­ten mit der Faust ins Gesicht; ein wei­te­rer bis­lang unbe­kann­ter Täter unter­stüt­ze ihn dabei, indem er auch auf den 46-Jäh­ri­gen einschlug.

Nach­dem meh­re­re Zeu­gen den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten, gelang es die­sen die Streit­häh­ne zu tren­nen. Kurz danach trat der unbe­kann­te Täter den am Boden lie­gen­den 46-Jäh­ri­gen noch mit dem Fuß gegen den Kopf; anschlie­ßend ergriff er die Flucht.

Die an der Kör­per­ver­let­zung betei­lig­ten Män­ner waren zum Teil erheb­lich alko­ho­li­siert. Im Spit­zen­wert mit 2,96 Pro­mil­le. Der Hin­ter­grund der Aus­ein­an­der­set­zung konn­te bis­lang nicht ermit­telt werden.

Der Vor­fall wird als Straf­an­zei­ge der gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung der Staats­an­walt­schaft zugeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

VW Pas­sat angefahren

Am Mon­tag wur­de ca. zwi­schen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr in Heß­dorf auf dem Park­platz des Gewer­be­ge­bie­tes ein schwar­zer VW Pas­sat am Heck ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort, ohne sei­ne Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen, obwohl er einen Scha­den von ca. 2000 Euro hin­ter­las­sen hatte.

Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet Per­so­nen, die ent­spre­chen­de Wahr­neh­mun­gen zum Unfall gemacht haben, sich unter 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Parkremp­ler mit 3,32 Promille

Am Mon­tag­nach­mit­tag (12.12.2022, 14:20 Uhr), wur­de eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch, zu einem Ver­kehrs­un­fall nach Hem­ho­fen gerufen.

Auf einem Kun­den­park­platz in der Haupt­stra­ße ereig­ne­te sich ein Klein­un­fall zwi­schen zwei Pkw. Als der 34-Jäh­ri­ge Ford-Fah­rer rück­wärts aus einer Park­bucht fuhr, über­sah er einen dahin­ter­ste­hen­den Renault. Die bei­den Fahr­zeu­ge stie­ßen jeweils im Heck­be­reich anein­an­der. Hier­bei ent­stand glück­li­cher­wei­se nur ein gerin­ger Sachschaden.

Bei Ein­tref­fen der Strei­fe lehn­te der Unfall­ver­ur­sa­cher bereits an sei­nem Pkw und konn­te sich nur schwer auf den Bei­nen hal­ten. Der offen­sicht­lich alko­ho­li­sier­te Mann führ­te dar­auf­hin einen frei­wil­li­gen Atem­al­ko­hol­test durch. Ein beacht­li­cher Wert von 3,32 Pro­mil­le kam hier­bei zu Tage.

Beim 34-Jäh­ri­gen wur­de im Anschluss eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt, durch Sicher­stel­lung des Fahr­zeug­schlüs­sels, unter­bun­den. Zudem wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Schü­ler flüch­tet mit Mes­ser vor der Polizei

Mon­tag­nach­mit­tag (12.12.2022, 15:09 Uhr), erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch den Hin­weis, dass ein Schü­ler offen­sicht­lich in Besitz von Dro­gen sein soll.

Der 15-Jäh­ri­ge konn­te kurz danach durch die Beam­ten auf dem Schul­weg fest­ge­stellt wer­den. Bei Erblicken des Strei­fen­wa­gens ver­such­te der Schü­ler zu flüch­ten und rann­te davon. Der Jugend­li­che konn­te jedoch nach ca. 100 Metern durch einen Beam­ten ein­ge­holt und gestellt werden.

Bei der Durch­su­chung des Schü­lers konn­ten neben Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Resten von Mari­hua­na, auch ein ver­bo­te­nes But­ter­fly­mes­ser auf­ge­fun­den wer­den. Der Schü­ler muss sich nun wegen Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel- und Waf­fen­ge­setz verantworten.

Im Anschluss wur­de der Jugend­li­che sei­ner Mut­ter über­ge­ben und ein Erzie­hungs­ge­spräch durch­ge­führt. Das zustän­di­ge Jugend­amt wird eben­falls in Kennt­nis gesetzt.