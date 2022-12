Auch die­ses Jahr fand sich auf Zuruf des „Alt­bäcker­mei­sters“ Engel­bert Erner und von Simon Löb­lein eine gute Trup­pe zusam­men um wie jedes Jahr Plätz­chen für einen guten Zweck zu backen. „Wür­de man die Plätz­chen kau­fen“, so der Initia­tor Engel­bert Erner, müss­te man dafür ca. 1000 € in die Hand neh­men. Fast ein Zent­ner wur­de dafür an Mate­ria­li­en benö­tigt. Im Rah­men der all­jäh­ri­gen Bene­fiz­ak­ti­on „Weih­nach­ten für alle“ wur­de auch in die­sem Jahr wie­der flei­ßig für arme Fami­li­en im Land­kreis Forch­heim gebacken. Auch in die­sem Jahr gab es wie­der eini­ge flei­ßi­ge Hel­fer, die zusam­men­ka­men, um ihr Bestes zu geben. Gebacken wur­de, wie alle Jah­re, in der Back­stu­be von Nor­bert Linz aus Trails­dorf, wel­cher die Back­stu­be immer sehr ger­ne für die­sen Zweck zur Ver­fü­gung stellt. Ca. 50 kg Zuta­ten wur­den an die­sem Tag ver­backen. Die Spen­den dazu kamen, wie alle Jah­re, von der Litz-Müh­le in Grems­dorf und der Bäko in Lan­gen­zenn, so der Initia­tor Engel­bert Erner aus Effeltrich.

Engel­bert Erner ist seit vie­len Jah­ren auch der Motor die­ses ehren­amt­li­chen Enga­ge­ments. Solan­ge er gesund­heit­lich dazu noch in der Lage ist, wird er dies auch wei­ter­hin tun, so war ihm auch die­ses Jahr wie­der zu ent­locken. All­jähr­lich trom­melt er sei­ne Hel­fer zusam­men, und ger­ne kom­men immer wie­der eini­ge zusam­men, die sich in den Dienst die­ser guten Sache stel­len. So zeig­te er sich auch in die­sem Jahr wie­der beson­ders erfreut, dass genau wie auch schon den in den letz­ten Jah­ren, auch wie­der jün­ge­re Fach­leu­te zusam­men­fin­den, um die­se Tra­di­ti­on nicht aus­ster­ben zu las­sen. Bäcker­mei­ste­rin Fran­zis­ka Dür­beck aus Pautz­feld war sehr ger­ne wie­der mit von der Par­tie. Sie freut sich schon auf das kom­men­de Jahr, wenn es zeit­lich mach­bar ist. Eben­so war auch in die­sem Jahr die ganz aus der Nähe Forch­heims stam­men­de Johan­na Düng­fel­der aus Serl­bach, die anson­sten beim Ter­ras­sen­kaf­fee Schrü­fer in Pinz­berg ihrer täg­li­chen Arbeit nach­geht, dem Auf­ruf von Engel­bert Erner sehr ger­ne gefolgt. Auch sie hat ihre Zusa­ge für 2023, wenn es die Situa­ti­on zulässt, bereits gege­ben. Auch 2 neue Hel­fe­rin­nen konn­ten in der Run­de begrüßt wer­den, zum einen die Mut­ter von Simon Löb­lein, sowie Haj­ri­ja Erner. Das Ergeb­nis am Ende konn­te sich sehen las­sen, und so wur­den die Plätz­chen auch bereits an den guten Zweck über­ge­ben. Wei­te­re Hel­fer waren der Sohn des Alt­ober­mei­sters Löb­lein, Simon Löb­lein, der als erfah­re­ner Kon­di­tor­mei­ster immer wie­der sehr ger­ne mit von der Par­tie ist. Natür­lich war auch der Ini­ta­tor Engel­bert Erner mit im Boot.

Krank­heits­be­dingt fehl­te in die­sem Jahr Wolf­gang Erner. Auch im näch­sten Jahr wird wie­der gebacken wer­den, so es die Gesund­heit aller zulässt und dann auch hof­fent­lich wie­der bes­se­re Umstän­de als in die­sem Jahr herr­schen. Selbst­ver­ständ­lich war auch Nor­bert Linz von der gleich­na­mi­gen Bäcke­rei mit an Bord, auch ihm ein herz­li­ches Dan­ke­schön für das Bereit­stel­len der Backstube.