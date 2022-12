Tat­too­stu­dio im Kern­stadt­ge­biet in Wunsiedel

Neu in Wun­sie­del ist das „Bern­stein­zim­mer“, in dem Iri­na Söll­ner ihre Kunst auf Haut ver­ewigt. Das Bern­stein­zim­mer ist im Fri­seur­sa­lon Lia­ne in der The­re­si­en­stra­ße 1.

„Ich freue mich über die­se wei­te­re Bele­bung unse­rer Alt­stadt, direkt im Umfeld des Markt­plat­zes!“ freut sich Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Mit ihrer 15-jäh­ri­gen Erfah­rung im Design und Kunst­be­reich ist es Iri­na Söll­ner mög­lich, indi­vi­du­el­le Wün­sche von Tat­too-Neu­lin­gen sowie auch tra­di­tio­nel­le Sti­le für alt­ein­ge­fleisch­te Tat­too­fans umzusetzen.

Eine beson­de­re Spe­zia­li­tät, die sie anbie­tet, sind zar­te Tat­toos mit sehr fei­nen Lini­en. Aber auch groß­flä­chi­ge, far­bi­ge und beson­ders aus­ge­ar­bei­te­te Tat­toos sind in ihrem Port­fo­lio zu fin­den. Ter­min­an­fra­gen wer­den online über den Insta­gram-Kanal „bernsteinzimmer.tattoos“ entgegengenommen.

Neben Iri­na Söll­ner wird der Raum auch von Kos­me­ti­ke­rin Ilo­na Söll­ner und Chri­sti­na Schnei­der für Well­ness­mas­sa­gen genutzt.