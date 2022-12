Öff­nungs­zei­ten der Wert­stoff­hö­fe im Land­kreis Kro­nach über die Weih­nachts­fei­er­ta­ge

Auf­grund der Lage der Fei­er­ta­ge an Weih­nach­ten sind alle Wert­stoff­hö­fe des Land­krei­ses an Hei­lig­abend, 24.12.2022, und an Sil­ve­ster, 31.12.2022, geschlossen.…