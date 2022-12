Die Kreis­stra­ße 1 zwi­schen Ebers­dorf bei Lud­wigs­stadt und dem Renn­steig ist ab dem 14. Dezem­ber für den Ver­kehr wie­der frei­ge­ge­ben. Der Land­kreis erneu­ert auf dem rund 1,6 Kilo­me­ter lan­gen Teil­stück zwi­schen dem Orts­en­de von Ebers­dorf und der ersten Spitz­keh­re die kom­plet­te Stra­ße. Die Bau­ar­bei­ten sind nun so weit fort­ge­schrit­ten, dass der Ver­kehr noch vor dem Jah­res­wech­sel wie­der flie­ßen kann. Land­rat Klaus Löff­ler lob­te vor die­sem Hin­ter­grund die bau­aus­füh­ren­de Fir­ma Räd­lin­ger für ihre zuver­läs­si­ge und schnel­le Arbeit. „Die KC 1 ist eine wich­ti­ge Ver­bin­dung in der Renn­steig-Regi­on. Umso mehr freue ich mich über den schnel­len Bau­fort­schritt als Grund­la­ge für die Ver­kehrs­frei­ga­be“, beton­te der Landrat.

Die bis­lang erfolg­ten Arbei­ten sind unter Voll­sper­rung der Stra­ße erfolgt. Ledig­lich für zwei bis drei Wochen muss die Stra­ße im Früh­jahr noch ein­mal gesperrt wer­den, um die abschlie­ßen­de Deck­schicht auf­brin­gen und wei­te­re Rest­ar­bei­ten durch­füh­ren zu kön­nen. Zu einem spä­te­ren Zeit­punkt – vor­aus­sicht­lich 2024 – soll das anschlie­ßen­de Teil­stück von der Spitz­keh­re bis hoch zum Renn­steig erneu­ert werden.

Wie Land­rat Klaus Löff­ler erklär­te, belau­fen sich die Kosten für die aktu­el­le Maß­nah­me auf 3,8 Mil­lio­nen Euro. Nach Abzug von För­der­mit­teln bleibt für den Land­kreis ein Rest­be­trag von rund 900.000 Euro. „Für uns und die posi­ti­ve Ent­wick­lung unse­res Land­krei­ses ist es emi­nent wich­tig, unse­re Stra­ßen suk­zes­si­ve zu erneu­ern. Dies benö­tigt zwar Zeit und auch viel Geld, aber wir wer­den den ein­ge­schla­ge­nen Weg kon­se­quent fort­set­zen und jedes Jahr zumin­dest zwei Kreis­stra­ßen sanieren.“

Bür­ger­mei­ster Timo Ehr­hardt freu­te sich über die Ver­kehrs­frei­ga­be nach nur weni­gen Mona­ten Bau­zeit. Der Bür­ger­mei­ster bezeich­ne­te die KC 1 als wich­ti­ge Ver­kehrs­ader zwi­schen Thü­rin­gen und den Wirt­schafts­stand­or­ten in Tettau und Klein­tettau. „Beson­ders möch­te ich mich bei Land­rat Klaus Löff­ler für die Umset­zung die­ser Maß­nah­me bedan­ken. Sie ist nur ein Bei­spiel dafür, dass unse­re Infra­struk­tur auf Vor­der­mann gebracht wird.“

Der Voll­aus­bau der KC 1 ist auf­grund des schlech­ten Unter­baus und der feh­len­den Ent­wäs­se­rung erfor­der­lich gewor­den. Weil auch die Schie­fer­fels-Böschun­gen gesi­chert wer­den müs­sen, wäre eine rei­ne Unter­halts­maß­nah­me nicht sinn­voll gewe­sen, so dass man sich aus Grün­den der Effi­zi­enz für einen Voll­aus­bau ent­schie­den hat.

Der Dank des Land­rats ging nicht nur an die bau­aus­füh­ren­de Fir­ma, son­dern auch an das Inge­nieur­bü­ro IVS für die Pla­nung, die Regie­rung von Ober­fran­ken sowie an den Frei­staat für die För­de­rung, an die Grund­stücks­ei­gen­tü­mer für die Bereit­stel­lung benö­tig­ter Flä­chen sowie an die Ver­wal­tung im Land­rats­amt um Sach­ge­biets­lei­ter Gun­ther Dres­sel für die Betreu­ung der Maßnahme.