Ehe­ma­li­ge und neue Mit­glie­der der ehe­ma­li­gen Orts­grup­pe St. Johan­nis-Wei­den­berg stre­ben die Grün­dung einer Was­ser­wacht-Orts­grup­pe Wei­den­berg an

Aus­ge­löst durch eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 13. Okto­ber 2021 im Sport­heim Wei­den­berg arbei­tet eine Grup­pe Inter­es­sier­ter an der Grün­dung einer Orts­grup­pe Wei­den­berg. Die Akti­on Advents­fen­ster in der Grund- und Mit­tel­schu­le nutz­te die Grup­pe, unter­stützt von der Kreis-Was­ser­wacht Bay­reuth um auf ihre Bemü­hun­gen auf­merk­sam zu machen. Ein vol­ler Erfolg kann man sagen, nach­dem zahl­rei­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am Sams­tag­abend gekom­men waren um sich zu informieren.

Haupt­an­lie­gen einer, hof­fent­lich am 11.02.2023 im Pfarr­heim, Rosen­ham­mer 3 zu grün­den­den Orts­grup­pe, wird es sein, Mög­lich­kei­ten zu schaf­fen, dass Kin­der schwim­men ler­nen und zu siche­ren Schwim­mern wer­den, Jugend­li­che und Erwach­se­ne zu Ret­tungs­schwim­mern aus­zu­bil­den um schließ­lich durch Über­nah­me der Bade­auf­sicht Zei­ten zu ermög­li­chen in denen das Schwimm­bad für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geöff­net wer­den kann. Also ein Stück Arbeit dass sich die Initia­to­ren vor­ge­nom­men haben. Hans J. Sei­bel, Kreis­vor­sit­zen­der der Was­ser­wacht sicher­te die Unter­stüt­zung zu und füg­te hin­zu, dass dies die Wur­zeln jeder Was­ser­wacht­ar­beit sind, die man sich vor­ge­nom­men hat.

Für die Ver­samm­lung am 11.02.2023 um 19:00 Uhr im Pfarr­heim, Rosen­ham­mer 3 wer­den noch Fly­er ver­teilt wer­den und auch im Gemein­de­blatt dar­auf hin­ge­wie­sen werden.

Teil­neh­men kön­nen alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, gleich ob Mit­glied der Was­ser­wacht oder nicht. Für die anste­hen­den Wah­len sind frei­lich dann nur Mit­glie­der wahl­be­rech­tigt. Wer schon Mit­glied ist oder an die­sem Abend wird kann dann bestim­men wer die Geschicke der Orts­grup­pe bis zu den näch­sten all­ge­mei­nen Wah­len im BRK 2025 leitet.