KOI­NOR Horst-Mül­ler-Stif­tung prä­miert mit 60.000 Euro „Leucht­tür­me“ aus der Regi­on Michel­au Im Rah­men einer fei­er­li­chen Gala wur­den Men­schen geehrt, die sich ehren­amt­lich in beson­de­rem Maß enga­gie­ren. Und das seit vie­len Jah­ren hier in der Regi­on. Men­schen, die unse­re Hei­mat ein Stück lebens- und lie­bens­wer­ter machen, so die ein­lei­ten­den Wor­te des Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­den der KOI­NOR Horst-Mül­ler-Stif­tung Micha­el Schulz. Es war der Auf­takt für einen Abend vol­ler emo­tio­na­ler Momen­te, die sicher­lich noch lan­ge nachwirken.

Das Pro­jekt „Leucht­turm Mensch“ wur­de Anfang des Jah­res mit einer Pres­se­kon­fe­renz im Land­rats­amt Lich­ten­fels ein­ge­läu­tet. Als Schirm­her­ren fun­gie­ren die Land­rä­te der Krei­se Kro­nach, Coburg und Lich­ten­fels. Ein Pro­jekt, wel­ches mit 50.000 Euro dotiert ist und in die­ser Dimen­si­on sei­nes­glei­chen sucht. Dem­entspre­chend groß war das Medi­en­in­ter­es­se dar­an. Bericht­erstat­tung im Fern­se­hen und Radio, Online und über vie­le per­sön­li­che Vor­stel­lungs­run­den in Städ­ten und Gemeinden.

Ein loh­nens­wer­ter Auf­wand bei dem Ergeb­nis. Über 70 Ein­sen­dun­gen kamen zustan­de. Die soge­nann­ten Ent­decker konn­ten dabei Men­schen nomi­nie­ren, die viel Gutes in unse­rer Gesell­schaft tun, sich jedoch selbst nicht ins Ram­pen­licht stel­len. Bei­de, Ent­decker und Nomi­nier­te, sind glei­cher­ma­ßen Leucht­tür­me, die eine Ehrung ver­dient haben. Denn wo kein Fun­ke, da kein Feu­er, wie es in den Bekannt­ma­chun­gen so schön for­mu­liert wurde.

Ursprüng­lich soll­ten fünf Preis­trä­ger mit je 10.000 Euro bedacht wer­den, die das Geld frei im Sin­ne des Stif­tungs­zweckes ver­wen­den dür­fen. Schnell war der Jury jedoch klar, hier kann noch inten­si­ver gehol­fen wer­den. So wur­den bereits wäh­rend der Bewer­bungs­pha­se zusätz­lich meh­re­re tau­send Euro für Sofort­hil­fe aus­ge­schüt­tet und der Gesamt­be­trag auf 60.000 Euro auf­ge­stockt. Bei so vie­len bemer­kens­wer­ten Ein­sen­dun­gen hilft die KOI­NOR Horst-Mül­ler-Stif­tung ger­ne. So, wie sie es seit über 20 Jah­ren macht. Seit Grün­dung flos­sen 2,6 Mil­lio­nen Euro in Hilfs­maß­nah­men, die­ses Jahr bereits 400.000 Euro.

Am Sams­tag, 03. Dezem­ber 2022 war es soweit. Als alle Gewin­ner mit ihren Ent­deckern zur Ehrung nach Michel­au kamen, wur­de ihnen wahr­haf­tig der rote Tep­pich aus­ge­legt. Im Show­room des Pol­ster­mö­bel­spe­zia­li­sten KOI­NOR war alles für einen beson­de­ren Gala-Abend bereitet.

Stim­mungs­vol­les Ambi­en­te in der KOI­NOR Erleb­nis­welt mit Büh­ne, Audi­to­ri­um, Lounge und Dining.2 Neben den „Leucht­tür­men“ wur­den auch alle Bür­ger­mei­ster der Gewin­ner gela­den sowie die Schirm­her­ren und Land­rä­te aus Kro­nach, stell­ver­tre­tend kam Ger­hard Wun­der, aus Coburg Seba­sti­an Strau­bel und aus Lich­ten­fels Chri­sti­an Meiss­ner, der gleich­zei­tig auch Mit­glied im Stif­tungs­rat ist.

Nach der herz­li­chen Begrü­ßung durch Mode­ra­to­rin Uli Noll, die char­mant den durch den Abend führ­te, folg­te ein eigens für die­sen Anlass kom­po­nier­tes Musi­cal von Udo Lan­ger mit dem wohl­klin­gen­den Titel „Faro – ich sen­de dir ein Licht“.

Es han­delt von der Sehn­sucht eines klei­nen Kiosks in einem Bahn­hof, der lie­ber ein tol­ler gro­ßer Leucht­turm, wie sein Onkel am Meer, wäre. Er glaubt, dort in wei­ter Fer­ne ein glück­li­che­res Leben füh­ren zu kön­nen. Schließ­lich erkennt er jedoch, dass sich Glück ver­dop­peln lässt, indem man es teilt.

Und dass man auch als klei­ner Kiosk hier im Bahn­hof ein wah­rer „Leucht­turm“ sein kann. Tem­pus die alte Bahn­hofs­uhr und die Blu­men­frau hel­fen dem Kiosk dabei, sich auf das wah­re Leben zu besin­nen und zu freuen.

Tosen­den Applaus und ste­hen­de Ova­tio­nen von den 130 Gästen ern­te­ten die Musi­cal­dar­stel­ler Nata­lie Fuß (klei­ner Kiosk), Dia­na Chri­stoph (Blu­men­frau), Udo Lan­ger (Tem­pus), Mar­co Hof­mann an der Gitar­re sowie Dani­el Bai­er, der die Tech­nik steuerte.

Im zwei­ten Teil des Abends folg­te die Prä­mie­rung, die durch­zo­gen war von Besinn­lich­keit, pure Freu­de und Fröh­lich­keit sowie herz­zer­rei­ßen­de Momen­te. Bevor Gewin­ner und Ent­decker auf die Büh­ne geru­fen wur­den, konn­ten sich die Gäste im Saal über einen kur­zen Video-Ein­spie­ler schon ein Bild von den außer­ge­wöhn­li­chen sozia­len Lei­stun­gen der Nomi­nier­ten machen. Die­se wur­den näm­lich im Vor­feld zuhau­se, am Arbeits­platz oder bei ihren ehren­amt­li­chen Tätig­kei­ten über­rascht und gefilmt.

Im ersten Bei­trag brach­te es der Freu­den­schrei „Ach Got­ter­la!“ von Anja Jäkisch auf den Punkt, als sie in ihrer Tank­stel­le in Johan­nis­thal im Land­kreis Kro­nach von der Wür­di­gung erfuhr. Sie wur­de für ihr Enga­ge­ment gleich von drei Ent­deckern unab­hän­gig von­ein­an­der nomi­niert. Von Sil­via Tübel, Sabi­ne Vet­ter und Ralf Nes­sel. Sie hilft wo sie nur kann, star­tet Spen­den­auf­ru­fe und ist stets für ihre Mit­men­schen da. Das Preis­geld von 10.000 Euro wird sie an den Cari­tas Sozi­al­la­den in Kro­nach stiften.

Neben dem Geld erhiel­ten alle Ent­decker und Gewin­ner einen Pokal aus Schie­fer, wor­auf das Leucht­turm Mensch Logo prangt. Über­reicht von den Stif­tungs­rä­ten Jür­gen Witt­mann und Micha­el Schulz.

Rein­hard Trop­schug aus Bai­ers­dorf im Land­kreis Lich­ten­fels wur­de eben­falls von meh­re­ren Per­so­nen nomi­niert. So folg­ten ihm zur Ehrung Sabi­ne Schu­bert und Mona Hop­fen­mül­ler auf die Büh­ne. Sie lob­ten sein Enga­ge­ment, im Beson­de­ren mit sei­ner inte­gra­ti­ven Fuß­ball­mann­schaft „Heiner´s Traum­elf“, die er seit Jah­ren betreut und dabei hilft, Men­schen mit und ohne Behin­de­rung zusam­men zu brin­gen. Vom Kame­ra­team über­rascht wur­de der Hob­by­schä­fer auf sei­ner Wei­de. Sein Preis­geld möch­te er auf­tei­len. 1.000 Euro für Till Meyer´s Ukrai­ne Hil­fe und 9.000 Euro für sei­ne „Heiner´s Traumelf“.

Die drit­te Gewin­ne­rin Alex­an­dra Eyrich aus Bam­berg sorg­te für den wohl emo­tio­nal­sten Moment.

Gemein­sam mit ihrer Ent­decke­rin Fio­na Tow­nes-Krefft auf der Büh­ne, berich­tet sie über die sozia­len Tätig­keit ihrer Trauer­initia­ti­ve „Zwi­schen­Ge­Zei­ten“. Sie betreut und beglei­tet Kin­der und Jugend­li­che, deren Ange­hö­ri­ge ver­stor­ben sind. Dazu spiel­te sie eine Sprach­nach­richt, wel­che sie vor einigen3 Tagen erhal­ten hat­te von ihrem Han­dy übers Mikro­fon ab. Eine Kin­der­stim­me, die um Hil­fe bit­tet und ihren Schmerz aus­drückt: „…es fühlt sich an wie wenn Jemand mein Herz zer­sägt… kannst Du da viel­leicht was machen?“. Ein unglaub­lich berüh­ren­der Moment der unter die Haut ging. Die Unter­stüt­zung in Höhe von 10.000 Euro geht an Gaia Pro­tec­tion e.V.

Zwei Son­der­prei­se in Höhe von je 5.000 Euro für die Schwimm­bä­der Auten­hau­sen (Lkr. Coburg) und Wei­ßen­brunn (Lkr. Kro­nach) wur­den den Vor­sit­zen­den Andre­as Gsän­ger und Susan­ne Bischoff-Schmidt über­reicht. Ent­decker sind Egon Her­mann und Car­sten Höl­lein. Bei­de Ver­ei­ne bemü­hen sich seit Jah­ren um den Erhalt ihrer Schwimm­stät­ten. Und zwar ehren­amt­lich mit viel Eigen­lei­stung und über Spenden.

Die 80-jäh­ri­ge Dag­mar Dietz aus Weis­main (Lkr. Lich­ten­fels) über­nahm danach das Zep­ter auf der Büh­ne. Ein Ener­gie­bün­del vol­ler Lebens­freu­de mit vie­len Geschich­ten im Gepäck. Wort­ge­wandt und pfif­fig erzähl­te sie über ihr Leben, ihre Pro­jek­te und wie glück­lich sie ist, nun mit 10.000 Euro noch mehr Gutes tun zu kön­nen. Die­se wird sie ver­wen­den für die Akti­ven Bür­ger in Lich­ten­fels, die Flücht­lings­hil­fe in Burg­kunst­adt und die Weis­mai­ner Blas­mu­sik. Zum Abschied noch ein Gedicht, ehe sie mit ihrer Ent­decke­rin Simo­ne Sei­del unter gro­ßem Applaus wie­der vom Podest stieg.

Tom Sau­er aus dem Land­kreis Kro­nach brach­te sei­ne Gitar­re mit und spiel­te zum Dank an die KOI­NOR Horst-Mül­ler-Stif­tung einen selbst kom­po­nier­ten Song zum Abschluss. Zuvor wur­de er für sein Enga­ge­ment geehrt, eben­so mit 10.000 Euro, die er für die Huma­ni­tä­re Hil­fe für Men­schen in Not, Wei­ßen­brunn ein­setzt. Sei­ne Ent­decke­rin Caro­lin Zip­fel-Kempf lob­te sei­ne sozia­len Ver­dien­ste. Musi­zie­ren mit Kin­dern, Niko­laus spie­len und vie­les Wei­te­re. Eben ein ech­ter „Leucht­turm Mensch“.

Zum Grup­pen­bild brach­te Ina Kober-Nau­mann, Mit­glied im Stif­tungs­vor­stand, den rie­si­gen 60.000 Euro-Scheck mit auf die Büh­ne. Es war ein Gala-Abend vol­ler emo­tio­na­ler Momen­te und bewe­gen­de Geschich­ten aus dem Leben. Ein Pro­jekt der KOI­NOR Horst-Mül­ler-Stif­tung, wel­ches noch lan­ge nach­hal­len wird. Die Fort­füh­rung ist garan­tiert und wird im Umfang sogar noch erweitert.

Einen beson­de­ren Lecker­bis­sen hielt der drit­te Teil des Abends parat. Exklu­siv zu die­sem Anlass wur­de der DINING Show­room für ein mehr­gän­gi­ges Gala-Din­ner umfunk­tio­niert. Gute Gesprä­che, tol­les Ambi­en­te und ein Rund­gang durch die KOI­NOR Erleb­nis­welt run­de­ten die­sen gelun­ge­nen Abend wür­dig ab.