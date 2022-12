Zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung 2022 begrüß­te Vor­sit­zen­der Georg Deu­er­ling die Mit­glie­der der Kreis­ver­ei­ni­gung sowie des Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels im Feu­er­wehr­haus in Wolfs­loch. Bereits der Ver­samm­lungs­ort ließ schon dar­auf schlie­ßen, dass wir immer noch in beson­de­ren Zei­ten agie­ren. Die aktu­el­le Ener­gie­kri­se macht auch der hei­mi­schen Gastro­no­mie zu schaf­fen, so dass nicht alle Säle an allen Tagen zur Ver­fü­gung ste­hen. Ein beson­de­rer Dank galt des­halb den Wolfs­dor­fern, die ihr Ver­eins­heim zur Ver­fü­gung stellten.

Die Beson­der­heit die­ser noch vor Weih­nach­ten not­wen­dig gewe­se­nen Ver­samm­lung ist die in 2023 anste­hen­de Land­tags- und Bezirks­tags­wahl. Hier müs­sen die Regu­la­ri­en beach­te­te wer­den und so stand die Wahl der Dele­gier­ten auf der Tages­ord­nung. Die bis­he­ri­gen Dele­gier­ten Heinz Pet­te­rich, Georg Deu­er­ling, Susan­ne Bock von Wül­fin­gen und Ernst Rich­ter stel­len sich wei­ter­hin zur Ver­fü­gung und wur­den ein­stim­mig in ihrem Amt bestä­tigt. Georg Deu­er­ling berich­te­te zudem von den ersten Tref­fen mit der FW-Ver­ei­ni­gung Kro­nach. Mit Micha­el Zwing­mann und Ste­fan Wick­lein fan­den bereits die ersten Gesprä­che statt. Die Details wer­den aktu­ell noch final abge­stimmt, die Auf­stel­lungs­ver­samm­lung ist für Janu­ar 2023 vorgesehen.

Ein wei­te­rer Schwer­punkt war natür­lich der Rück­blick auf die The­men des Kreis­ta­ges. Die Ent­wick­lung der erneu­er­ba­ren Ener­gien in den Kom­mu­nen, die Arbei­ten des Land­schafts­pfle­ge­ver­band, das Kelten­tor für Bad Staf­fel­stein, die anste­hen­den Sanie­rungs­maß­nah­men bei den wei­ter­füh­ren­den Schu­len, die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der Ober­main­ther­me, der Ver­kauf des Kli­nik-Alt­baus und vor allem Regio­med wur­den inten­siv hin­ter­fragt. Die deutsch­land­weit über 800.000 feh­len­den Fach­kräf­te sind natür­lich auch eine Her­aus­for­de­rung im Land­kreis. So kämpft nicht nur Regio­med mit die­sem Pro­blem, was die Schlie­ßung der MVZ-Gynä­ko­lo­gie in Burg­kunst­adt aktu­ell erklärt. Laut Aus­sa­ge der Ver­ant­wort­li­chen sind nicht nur die Ärz­te, son­dern vor allem die feh­len­den medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten das Pro­blem. Aber auch die finan­zi­el­le Situa­ti­on – im Kreis­tag wur­den hier wei­te­re Mit­tel geneh­migt, – macht das Agie­ren aber nicht leich­ter. Den von Win­fried Ernst gefor­der­te „Plan B“ gibt es bis­her nicht.

Georg Deu­er­ling und Susan­ne Bock von Wül­fin­gen erwar­ten wei­te­re span­nen­de Zei­ten. 2023 wird nicht leich­ter. Der Blick in die Zukunft mit dem Spa­gat zwi­schen Pflicht­auf­ga­ben und frei­wil­li­ge Lei­stun­gen wird alle Ver­ant­wort­li­che fordern.

Im Anschluss an den Tätig­keits­be­richt der Kreis­rä­te berich­te­te Schatz­mei­ster Hein­rich Kun­zel­mann über die finan­zi­el­le Lage der FW Lich­ten­fels; die bei­den Kas­sen­prü­fer Gabrie­le Huber und Rolf Gnat­zy bestä­tig­ten eine ein­wand­freie Kas­sen­füh­rung. Die anschlie­ßen­de Ent­la­stung erfolg­te ein­stim­mig. Im anschlie­ßen­den gemüt­li­chen Teil wur­de, das eine oder ande­re The­ma noch inten­si­ver beleuchtet.