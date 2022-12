Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag, ca. 10:30 Uhr bis Mon­tag, ca. 13:45 Uhr besprüh­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Pump­werk in der Stra­ße „Am Trup­pach“ mit ver­schie­de­nen Sprü­chen und nutz­ten dafür schwar­zen Lack. Die Sprüh­do­sen wur­den vor Ort zurück­ge­las­sen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se machen kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.