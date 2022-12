Pop-Up-Aus­stel­lun­gen in der Bay­reu­ther Eysser­haus­pas­sa­ge

Krea­ti­ve Zwi­schen­nut­zun­gen in der Vor­weih­nachts­zeit Über die kom­men­den Wochen hin­weg ist in der Eysser­haus­pas­sa­ge in Bay­reuth eine Aus­stel­lung der besonderen…