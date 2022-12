Nach dem star­ken Team­er­folg gegen Tabel­len­füh­rer Ulm, woll­te die Mann­schaft rund um Spie­ler­trai­ner And­re Hopp auch in Tirol an die stei­gen­de Form­kur­ve anknüp­fen. Dies soll­te trotz einer nicht opti­ma­len Trai­nings­wo­che und zwei­er krank­heits­be­ding­ter Aus­fäl­le, ein­drucks­voll gelingen.

Um den Haus­her­ren direkt von Beginn an den Zugriff auf das Spiel zu erschwe­ren, star­te­te der RSV mit einer Ball-Raum-Ver­tei­di­gung. Durch den hier­aus resul­tie­ren­den defen­si­ven Druck wur­den die Tiro­ler schon früh im Spiel zu Ball­ver­lu­sten gezwun­gen. Ergeb­nis war eine schön her­aus­ge­spiel­te 11:25 Punk­te Füh­rung nach dem 1. Viertel.

Im 2. Vier­tel ver­lo­ren die Bay­reu­ther offen­siv den Faden. Defen­siv konn­te man das öster­rei­chi­sche Offen­siv­spiel jedoch wei­ter­hin gut unter Kon­trol­le hal­ten. Nach einem mit 8:8 Zäh­lern aus­ge­gli­che­nen 2. Spiel­ab­schnitt roll­ten bei­de Teams mit einem Spiel­stand von 19:33 Punk­ten in die Halbzeitpause.

Um den sprich­wört­li­chen „Sack“ nun end­gül­tig zu zu machen, erhöh­te der RSV zu Beginn des 3. Spiel­ab­schnitts aber­mals den defen­si­ven Druck. Mit einer über das gesam­te Spiel­feld auf­ge­stell­ten Press­ver­tei­di­gung for­cier­te man diver­se Ball­ver­lu­ste beim RSC. Dies führ­te dank des zurück­erlang­ten eige­nen offen­si­vem Rhyth­mus nun wie­der regel­mä­ßig zu schön her­aus­ge­spiel­ten Korb­ab­schlüs­sen beim RSV. Spiel­stand nach 30 gespiel­ten Minu­ten 32:62 Punkte.

Auch im letz­ten Spiel­ab­schnitt lies die Mann­schaft von And­re Hopp nichts mehr anbren­nen. Der Fokus lag wei­ter­hin auf dem eige­nen Defen­siv­spiel. Die­sem war es zu ver­dan­ken, dass die Bay­reu­ther den Vor­sprung ste­tig wei­ter aus­bau­en konn­ten. Mit 41:89 Punk­ten stand nach 40 gespiel­ten Minu­ten ein von Beginn an unge­fähr­de­ter Aus­wärts­sieg zu buche.

Für den RSV geht es nun erst ein­mal in die „Win­ter­pau­se“. Nach dem Jah­res­wech­sel star­te­te die Mann­schaft zunächst mit einem Aus­wärts­spiel am 08. Janu­ar in Tübin­gen ehe es am 14.01.2023 um 19:00 Uhr vor hei­mi­scher Kulis­se in Bam­berg das letz­te Spiel der Vor­run­de zu bestrei­ten gilt.

#dan­ke

Ein gro­ßes Dan­ke geht heu­te an unse­re bei­den ganz beson­de­ren Fans Nena und Chri­sti­an die uns aus Bam­berg nach Tirol beglei­tet und mit Ihrem laut­star­ken Sup­port zum Sieg getra­gen haben. 🙏🤝

Stim­men zum Spiel:

Spie­ler­trai­ner And­re Hopp: „Wir wach­sen von Spiel zu Spiel als Mann­schaft zusam­men. Die­se Ent­wick­lung macht mich wirk­lich stolz. Wir funk­tio­nie­ren auf und abseits des Par­ketts als eine Ein­heit. Die kur­ze Pau­se bis zu den bei­den letz­ten Spie­len der Haupt­run­de wer­den wir nut­zen um uns spie­le­risch wei­ter auf die anschlie­ßen­de Haupt­run­de vorzubereiten.“

#11 – El´Capitano / Andre­as Schaf­fer: „Wir woll­ten heu­te direkt von Beginn an viel Druck auf den Ball machen und eini­ge neue Din­ge pro­bie­ren. Noch hat nicht alles opti­mal funk­tio­niert. Bis zu den Play­offs wer­den wir wei­ter an der Fein­ab­stim­mung arbei­ten und uns auf die bevor­ste­hen­den Auf­ga­ben vorbereiten.“