Step Aero­bic und Malen für Erwach­se­ne (Bota­ni­sche Illustration)

Du hast Lust auf Bewe­gung, Dyna­mik, Tem­po, Ener­gie und viel Schwung? Wenn Du Dei­ne Aus­dau­er, Kraft & Koor­di­na­ti­on ver­bes­sern möch­test, ist Step Aero­bic DEIN Training.

Die Volks­hoch­schu­le bie­tet ab Don­ners­tag, den 12. Janu­ar 2023 zwei Kur­se (L33250 und L33251) an. Die­se fin­den wöchent­lich ab 17:45 Uhr in der Alten Schu­le in Trieb statt.

Ab dem 14. Janu­ar fin­det außer­dem ein Kurs (L21058) Malen für Erwach­se­ne statt, in wel­chem die Inter­es­sier­ten die Kunst der Aqua­rell­ma­le­rei auf­ge­zeigt bekom­men. Die­ser Kurs ist für Anfän­ger wie Fort­ge­schrit­te­ne geeignet.

Anmel­dung online unter www​.vhs​-lif​.de, per Mail (vhs@​landkreis-​lichtenfels.​de) oder per Tele­fon unter: +49 9571 18–9261