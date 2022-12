Fest­got­tes­dien­ste wer­den im Live­stream übertragen

Die Weih­nachts­got­tes­dien­ste im Bam­ber­ger Dom fin­den in die­sem Jahr wie­der ohne Coro­na-Beschrän­kun­gen statt. Die Fest­got­tes­dien­ste wer­den im Live­stream übertragen.

An Hei­lig­abend, Sams­tag 24. Dezem­ber, fin­det die tra­di­tio­nel­le Christ­met­te im Bam­ber­ger Dom mit Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor Weih­bi­schof Her­wig Gössl um 22.30 Uhr statt. Der Dom­chor, Mit­glie­der der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker und Soli­sten sin­gen unter Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer die Mis­sa pasto­ra­lis D‑Dur für Chor, Soli und Orche­ster von F. X. Bri­xi. Um 16 Uhr fin­det eine Krip­pen­fei­er für Fami­li­en mit Klein­kin­dern statt, um 17.30 Uhr wird eine Fami­li­en­met­te mit Dom­pfar­rer Mar­kus Koh­mann gefeiert.

Das Pon­ti­fi­kal­amt am Hoch­fest der Geburt des Herrn, Sonn­tag 25. Dezem­ber, mit Weih­bi­schof Gössl, beginnt um 9.30 Uhr. Soli­sten, die Dom­kan­to­rei und Musi­ker der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker sin­gen und spie­len unter Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer die „Spat­zen­mes­se“ KV 220 von Wolf­gang Ama­de­us Mozart. Eine wei­te­re Eucha­ri­stie­fei­er fin­det um 11.30 Uhr statt. Um 17.00 Uhr fei­ert Weih­bi­schof Gössl eine Pon­ti­fi­kal­ves­per. Es sin­gen der Dom­chor, die Mäd­chenkan­to­rei und die Dom­kan­to­rei Chor­mu­sik, Psal­men und Wech­sel­ge­sän­ge unter der Lei­tung von Katha­ri­na Ackva.

Am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag, Mon­tag 26. Dezem­ber, fin­det um 9.30 Uhr ein Pon­ti­fi­k­al­got­tes­dienst mit Weih­bi­schof Her­wig Gössl statt. Der Kam­mer­chor der Mäd­chenkan­to­rei singt unter der Lei­tung von Katha­ri­na Ack­va die Mis­sa in A op. 126 von J. G. Rhein­ber­ger. Um 11.30 Uhr fin­det eine wei­te­re Mess­fei­er statt, um 17.00 Uhr eine Festandacht.

Am Sil­ve­ster­tag, Sams­tag 31. Dezem­ber, beginnt die fei­er­li­che Ves­per zum Jah­res­schluss mit Weih­bi­schof Gössl um 17.00 Uhr. Musi­ka­lisch mit­ge­stal­tet wird sie von der Mäd­chenkan­to­rei am Bam­ber­ger Dom unter der Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heitzer.

An Neu­jahr (Hoch­fest der Got­tes­mut­ter Maria), Sonn­tag 1. Janu­ar, fin­det um 9.30 Uhr ein Got­tes­dienst mit Dom­de­kan Hubert Schie­pek mit deut­schen Kir­chen­lie­dern statt. Um 11.30 Uhr ist eine wei­te­re Eucharistiefeier.

Am Hoch­fest der Erschei­nung des Herrn, (Drei­kö­nig) Frei­tag, 6. Janu­ar, fei­ert Weih­bi­schof Her­wig Gössl um 9.30 Uhr einen Pon­ti­fi­k­al­got­tes­dienst. Es singt ein Vokal­ensem­ble der Dom­kan­to­rei unter der Lei­tung von Katha­ri­na Ack­va. Eine wei­te­re Eucha­ri­stie­fei­er fin­det um 11.30 Uhr statt, in der die Stern­sin­ger aus­ge­sandt wer­den. Um 17.00 Uhr wird ein weih­nacht­li­cher Vesper­got­tes­dienst „A Cere­mo­ny of Nine Les­sons and Carols“ in angli­ka­ni­scher Form gefei­ert. Es singt die Dom­kan­to­rei unter Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heitzer.

An der Orgel spie­len zu allen Got­tes­dien­sten Dom­or­ga­nist Mar­kus Wil­lin­ger und Karl-Heinz Böhm.

Das Par­ken auf dem Dom­platz ist zu den Got­tes­dienst­zei­ten erlaubt. Das Tra­gen von Mas­ken wäh­rend der Got­tes­dien­ste wird emp­foh­len. Per­so­nen mit Covid-Infek­ti­on oder mit Krank­heits­sym­pto­men wer­den gebe­ten, nicht am Got­tes­dienst teil­zu­neh­men und die Live­stream-Ange­bo­te zu nutzen.

Im Live­stream auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg wer­den die­se Got­tes­dien­ste übertragen:

Hei­lig­abend 22.30 Uhr

25. Dezem­ber 9.30 Uhr

26. Dezem­ber 9.30 Uhr

31. Dezem­ber 17.00 Uhr

6. Janu­ar 9.30 Uhr

Wer kei­nen Weih­nachts­got­tes­dienst besu­chen will oder kann, hat die Mög­lich­keit, einen Haus­got­tes­dienst zu fei­ern. Text- und Lied­vor­schlä­ge fin­den sich hier:

https://​leben​.erz​bis​tum​-bam​berg​.de/​w​e​i​h​n​a​c​h​t​e​n​-​z​u​-​h​a​u​s​e​-​f​e​i​ern

Die Got­tes­dien­ste in den übri­gen Bam­ber­ger Pfar­rei­en sind auf den jewei­li­gen Web­sei­ten der Gemein­den und der Seel­sor­ge­be­rei­che https://​sb​-bam​ber​ger​-westen​.de und https://​sb​-bam​ber​ger​-osten​.de zu finden.