Baye­ri­scher Kli­ma­schutz­preis 2023 ausgelobt

Für beson­de­re Ver­dien­ste um den Schutz des Kli­mas oder die Anpas­sung an die Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels zeich­net die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung zum drit­ten Mal Pro­jek­te mit dem Baye­ri­schen Kli­ma­schutz­preis aus. Vor­schlä­ge kön­nen ab sofort bis ein­schließ­lich 15. Febru­ar 2023 ein­ge­reicht wer­den. Bay­erns Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber (Freie Wäh­ler, Pinz­berg) beton­te dazu heu­te in Mün­chen: „Der Schutz des Kli­mas ist eine Jahr­hun­dert­auf­ga­be. Der Erhalt unse­rer Hei­mat – auch für künf­ti­ge Genera­tio­nen – spielt für Bay­ern eine zen­tra­le Rol­le. Gemein­sam wer­den wir in Bay­ern den Kli­ma­wan­del mei­stern. Kli­ma­schutz ist ein Mit­mach-Pro­jekt. Mit dem Kli­ma­schutz­preis wür­di­gen wir her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen und machen sie bekannt. Der Baye­ri­sche Kli­ma­schutz­preis ist ein Ideen­wett­be­werb, in den sich jeder ein­brin­gen kann. Ich freue mich auf vie­le span­nen­de Vor­schlä­ge.“ Der mit ins­ge­samt 15.000 Euro dotier­te Baye­ri­sche Kli­ma­schutz­preis 2023 kann an meh­re­re Preis­trä­ger ver­ge­ben wer­den. Neben dem Preis­geld wird ein Image­film über die aus­ge­zeich­ne­te Initia­ti­ve gedreht, den die Preis­trä­ger für sich nut­zen können.

Das Beson­de­re am Baye­ri­schen Kli­ma­schutz­preis: Die Grö­ße oder die finan­zi­el­len Mit­tel des Pro­jekts sind nicht ent­schei­dend. Es zäh­len vor allem Idee, Kon­zept und Enga­ge­ment der Beteiligten.

Vor­ge­schla­gen wer­den kön­nen sowohl Pri­vat­per­so­nen und pri­va­te Initia­ti­ven wie auch Ver­ei­ne, Ver­bän­de, Kom­mu­nen und Unter­neh­men. Wich­tig ist dabei der Bezug zu Bay­ern: Ent­we­der haben die Vor­ge­schla­ge­nen ihren dau­er­haf­ten Haupt­wohn­sitz oder Fir­men­sitz im Frei­staat oder sie enga­gie­ren sich in Bay­ern für den Kli­ma­schutz oder die Kli­ma­an­pas­sung. Die Initia­ti­ve soll­te bereits lau­fen und sicht­ba­re Ergeb­nis­se zei­gen oder – wenn sie bereits abge­schlos­sen ist – in die Gegen­wart wir­ken. Geehrt wer­den Pro­jek­te, die durch ein stim­mi­ges Gesamt­kon­zept über­zeu­gen. Bei der Aus­wahl wird unter ande­rem auf die Kri­te­ri­en Ori­gi­na­li­tät, Inno­va­ti­on, Über­trag­bar­keit auf Drit­te, Nach­hal­tig­keit, Kon­ti­nui­tät sowie Trans­pa­renz bezüg­lich der Pro­jekt­ent­wick­lung und ihrer Umset­zung geachtet.

Eine unab­hän­gi­ge Jury ermit­telt die Preis­trä­ger des Wett­be­werbs, der von der Lan­des­agen­tur für Ener­gie und Kli­ma­schutz (LENK) orga­ni­siert wird.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, auch zu den bis­he­ri­gen Preis­trä­gern und den Preis­ver­lei­hun­gen, sowie das Vor­schlags­for­mu­lar sind ver­füg­bar unter Baye­ri­scher Kli­ma­schutz­preis und www​.lenk​.bay​ern.