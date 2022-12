Am ver­gan­ge­nen Sams­tag schlu­gen die Regio­nal­li­ga-Bas­ket­bal­ler des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach den dezi­mier­ten Tabel­len­zwei­ten aus Veits­höch­heim vor knapp 200 Zuschau­ern in der Hans-Jung-Hal­le mit 88:62.

Weni­ge Tage vor dem Spiel gab es eine Ver­le­gungs­an­fra­ge aus Veits­höch­heim, da ihnen auf­grund einer Grip­pe­wel­le eini­ge Akteu­re krank­heits­be­dingt nicht zur Ver­fü­gung stün­den. Lei­der konn­ten die Gast­ge­ber einer Ver­le­gung aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den nicht zustim­men, da am Sonn­tag, den 11.12.2022 sowie am ersten Janu­ar-Wochen­en­de die Hans-Jung-Hal­le nicht zur Ver­fü­gung steht und im Janu­ar bereits eine eng­li­sche Woche vor dem Start der Play­offs auf die Trup­pe von Mark Völkl war­tet. Umso höher ist es den Unter­fran­ken anzu­rech­nen, dass sie per­so­nell dezi­miert mit nur sechs Spie­lern antra­ten und eine star­ke Lei­stung zeigten.

Brei­ten­güß­bach kam gut in die Par­tie und konn­te sich schnell auf die Zonen­ver­tei­di­gung der Gäste ein­stel­len. Gute Pass­be­we­gung und eine hohe Tref­fer­quo­te aus dem Zwei­er- und Drei­er­be­reich bescher­ten der Trö­ster-Trup­pe eine schnel­le zwei­stel­li­ge Füh­rung. Dabei waren zu Beginn vor allem Wal­de am Brett, sowie Engel, Klaus, Schmidt und Bau­er von der Drei­er­li­nie erfolg­reich, 22:8. Bis zum Ende der ersten zehn Spiel­mi­nu­ten schraub­ten die Haus­her­ren den Vor­sprung durch Nies­lon, Bau­er und Dip­pold auf 29:12.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt nah­men die Gelb­schwar­zen ordent­lich Tem­po und Inten­si­tät raus, was den Unter­fran­ken in die Kar­ten spiel­te. Gabold, Weigl und Hock­gei­ger konn­ten den Rück­stand auf 31:22 ver­kür­zen. Nach einer Aus­zeit von Coach Mark Völkl war die Trö­ster-Trup­pe wie­der fokus­sier­ter und ließ den Ball in der Offen­si­ve deut­lich schnel­ler und bes­ser lau­fen. Das Resul­tat waren freie Wür­fe aus der Nah­di­stanz und am Brett, die Engel, Klaus und Dip­pold erfolg­reich im Korb von Veits­höch­heim unter­brach­ten, 42:27 (16.). Die letz­ten vier Spiel­mi­nu­ten der ersten Halb­zeit ver­lie­fen aus­ge­gli­chen. Für die Haus­her­ren punk­te­ten Engel, Schmidt und Dip­pold, wäh­rend für die Unter­fran­ken Weigl, Gabold und Gint­schel erfolg­reich waren. Dem­zu­fol­ge ging es mit einer 52:37-Führung in die Halbzeitpause.

Zu Beginn des drit­ten Vier­tels schraub­ten die Gelb­schwar­zen ihre Füh­rung auf 56:37, doch dann folg­te ein gro­ßer Bruch im Spiel. Eini­ge Unkon­zen­triert­hei­ten, vie­le Ball­ver­lu­ste und eine schlech­te Wurf­quo­te aus dem Drei­er- und Mit­tel­di­stanz­be­reich sorg­ten dafür, dass die TG wie­der zurück ins Spiel kam. Ange­führt von Spie­ler­trai­ner Gabold, Hock­gei­ger und Weigl ver­kürz­ten sie den Rück­stand erst auf 58:43 (16. Min), in der Fol­ge­zeit gar auf 61:53. Die letz­ten Punk­te der drit­ten zehn Minu­ten erziel­te Güß­bach Kapi­tän Engel von der Drei­er­li­nie, sodass es beim Stand von 64:53 ins letz­te Vier­tel ging.

Im Schluss­ab­schnitt fan­den die Ober­fran­ken dann wie­der deut­lich bes­ser ins Spiel. Den tap­fer kämp­fen­den Veits­höch­hei­mern schwan­den immer mehr die Kräf­te, was die Güß­ba­cher gna­den­los aus­nutz­ten. Wal­de am Brett, sowie Schmidt, Engel und Dip­pold aus der Distanz schraub­ten den Vor­sprung auf 76:59 (35.). Das Spiel war zu die­sem Zeit­punkt bereits ent­schie­den und die Gelb­schwar­zen konn­ten in den letz­ten fünf Spiel­mi­nu­ten frei auf­spie­len. So konn­ten sie ihren Vor­sprung durch Klaus, Nies­lon, Dip­pold und Feu­er­pfeil bis zum Spie­len­de auf 88:62 aus­bau­en und einen ver­dien­ten Sieg ein­fah­ren. Dadurch blei­ben die Güß­ba­cher wei­ter­hin unge­schla­ge­ner Tabel­len­füh­rer und brau­chen nur noch einen Sieg aus den ver­blei­ben­den drei Spie­len, um sicher als Tabel­len­er­ster in die Play­offs zu gehen. Das bis­her ange­setz­te Spiel am kom­men­den Frei­tag in Reg­nitz­tal wird ins neue Jahr ver­legt, sodass jetzt erst ein­mal die Win­ter­pau­se ansteht und man klei­ne­re Ver­let­zun­gen und Bles­su­ren aus­ku­rie­ren und neue Kräf­te tan­ken kann.

An die­ser Stel­le noch­mals höch­sten Respekt an die sechs tap­fer kämp­fen­den Veits­höch­hei­mer für die gezeig­te Lei­stung am ver­gan­ge­nen Sams­tag. Wir sehen uns in den Playoffs!

Brei­ten­güß­bach: Engel (16/ 4 Drei­er), Dip­pold (15/3), Schmidt (15/5), Klaus (11/1), Wal­de (11), Nies­lon (9/1), Bau­er (7/1), Feu­er­pfeil (2), Wag­ner (2), Hubat­schek, Reichmann