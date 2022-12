Stadt­rat kommt zu letz­ter Sit­zung zusammen

Zu sei­ner letz­ten öffent­li­chen Sit­zung in die­sem Jahr kommt der Stadt­rat am Don­ners­tag, 15. Dezem­ber, um 16:30 Uhr im Rat­haus zusam­men. Kurz zuvor fin­det im Foy­er (1. OG) ein advent­li­ches Sin­gen des Jugend­chors Can­teMa­nia der Städ­ti­schen Sing- und Musik­schu­le statt.

Auf der Tages­ord­nung ste­hen dann der Auf­bau einer Jugend­hil­feein­rich­tung mit Anmie­tung einer Immo­bi­lie in der Innen­stadt, die Prio­ri­tä­ten­li­ste für die Ent­sie­ge­lung städ­ti­scher Plät­ze und ande­res mehr.

Gegen 17:30 Uhr wird dann Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik in der tra­di­tio­nel­len Jah­res­schluss­re­de auf das abge­lau­fe­ne Jahr zurück­blicken. Für den Gesamt­stadt­rat spricht die Aus­schuss­ge­mein­schaft Klimaliste/​Erlanger Lin­ke das Schluss­wort. Die­ser Teil wird per Live­stream im Inter­net über­tra­gen (www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​les).

Von Twit­ter, Mastodon und einem Mus­ke­tier, das die freie Rede ret­ten wollte

Die Über­nah­me des sozia­len Netz­werks Twit­ter durch den reich­sten Mann der Welt hat es bis in die Abend­nach­rich­ten gebracht. Und seit­dem rei­ßen Dis­kus­sio­nen dar­über nicht ab. Vie­le über­le­gen von Twit­ter zu Mastodon zu wech­seln. Am Mitt­woch, 14. Dezem­ber, um 17:00 Uhr ver­gleicht Mar­tin Hase­ney­er in einer Online-Ver­an­stal­tung der Stadt­bi­blio­thek die Platt­for­men Twit­ter und Mastodon. In die­sem Vor­trag mit Dis­kus­si­on wer­den bei­de Dien­ste, ihre Zie­le und Funk­ti­ons­wei­sen, ver­gli­chen und aktu­el­le Ereig­nis­se in Kon­text gebracht. Anmel­dun­gen sind per E‑Mail mög­lich (veranstaltungen.​stadtbibliothek@​stadt.​erlangen.​de).

Weih­nachts­kon­zert der Stadt­ka­pel­le am Freitag

Nach lan­ger Coro­na-Pau­se ver­an­stal­tet die Stadt­ka­pel­le Erlan­gen ihr tra­di­tio­nel­les Weih­nachts­kon­zert. Es fin­det am Frei­tag, 16. Dezem­ber, um 20:00 Uhr in der Hein­rich-Lades-Hal­le statt.

Ein Teil des Erlö­ses kommt wie seit vie­len Jah­ren der Lebens­hil­fe zugu­te. Die Schirm­herr­schaft hat Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Ein­tritts­kar­ten sind im Vor­ver­kauf online erhält­lich (www​.reser​vix​.de), im E‑Werk (Fuch­sen­wie­se 1) und bei der Lebens­hil­fe (Goe­rdeler­stra­ße 21).