Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Zwei Ein­brü­che im Land­kreis Erlangen-Höchstadt

Ecken­tal / Herolds­berg (ots) – Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de (09.12.2022 – 11.12.2022) ereig­ne­ten sich zwei Ein­brü­che in Ecken­tal und Herolds­berg (Lkrs. Erlan­gen-Höchstadt). Die Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Frei­tag­nach­mit­tag (09.12.2022) ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zutritt zu einem Wohn­haus in der Gün­thers­büh­ler Stra­ße in Ecken­tal. Aus dem Haus ent­wen­de­ten sie unter ande­rem Schmuck und wei­te­re Wert­ge­gen­stän­de in einem fünf­stel­li­gen Gesamtwert.

Im Zeit­raum von Sams­tag (10.12.2022) 09:45 Uhr bis Sonn­tag (11.12.2022) 17:00 Uhr bra­chen unbe­kann­te Täter in ein Ein­fa­mi­li­en­haus im Specht­weg in Herolds­berg ein. Auch hier wur­den Schmuck und Wert­ge­gen­stän­de in fünf­stel­li­ger Höhe entwendet.

Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Die Beam­ten prü­fen in dem Zusam­men­hang auch, ob für bei­de Fäl­le ein und die­sel­ben Täter ver­ant­wort­lich sein könn­ten. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0911 2112- 3333 mit dem Kri­mi­nal­dau­er­dienst Mit­tel­fran­ken in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

BMW ange­fah­ren

Her­zo­gen­au­rach. Am Sonn­tag wur­de ca. zwi­schen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Park­platz vom Atlan­tis Bad ein blau­er 4er BMW am Heck ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort, ohne sei­ne Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen, obwohl er einen Scha­den von ca. 600 Euro hin­ter­las­sen hat­te. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet Per­so­nen, die ent­spre­chen­de Wahr­neh­mun­gen zum Unfall gemacht haben, sich unter 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -