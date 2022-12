Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­ten unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss am Wochenende

Coburg/​Lichtenfels: Drei Fahr­ten unter Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln und zwei Fahr­ten unter Ein­fluss von Alko­hol stell­ten die Strei­fen der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg am Wochen­en­de fest.

Im Gemein­de­be­reich Michelau/​Lkr. Lich­ten­fels konn­ten am Frei­tag­abend zwei Fahr­ten unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln auf­ge­deckt wer­den. Zunächst stell­ten die Beam­ten bei einem 18jährigen E‑S­coo­ter-Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest, die auf den Kon­sum von THC und Amphet­amin hin­deu­te­ten. Nach der erfolg­ten Blut­ent­nah­me des E‑S­coo­ter-Fah­rer geriet ein Opel Cor­sa ins Visier der Strei­fe. Beim Opel fehl­te der Ver­si­che­rungs­schutz, dafür stand der 20jährige Fah­rer aus dem Land­kreis Lich­ten­fels offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von THC. Die näch­ste Blut­ent­nah­me folg­te somit.

In Röden­tal ging fiel am Sams­tag gegen Mit­tag ein 35jähriger Thü­rin­ger den Spe­zia­li­sten der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg auf, der mit einem Opel Astra durch Röden­tal fuhr. Auch hier besteht der Ver­dacht auf einer Fahrt unter THC. Die erfor­der­li­che Blut­ent­nah­me erfolg­te in Neu­stadt b. Coburg.

In Coburg kon­trol­lier­ten die Beam­ten am Sams­tag­abend eine VW-UP-Fah­re­rin aus Thü­rin­gen und nah­men sogleich den Geruch von Alko­hol war. Der gerichts­ver­wert­ba­re Atem­al­ko­hol­test brach­te der 42jährigen ein Ergeb­nis von 0,72 Promille.

Im Gemein­de­be­reich von Son­ne­feld stell­te sich am frü­hen Sonn­tag bei der Kon­trol­le eines BMW aus dem Land­kreis Lich­ten­fels her­aus, dass der aus­län­di­sche Fah­rer offen­sicht­lich THC, Amphet­amin und Koka­in kon­su­mier­te. Die Blut­ent­nah­me folg­te im Anschluss in Neu­stadt b. Coburg.

Bei der Kon­trol­le eines VW Sci­roc­co im Stadt­ge­biet Lich­ten­fels stell­te die Strei­fen­be­sat­zung bei der 23jährigen Fah­re­rin aus dem Land­kreis Kro­nach Alko­hol­ge­ruch fest. Hier erbrach­te der gerichts­ver­wert­ba­re Atem­al­ko­hol­test eben­falls ein Ergeb­nis 0,72 Promille.

Alle erwar­ten nun ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren mit min­de­stens einem Monat Fahrverbot.

Win­ter­li­che Stra­ßen­ver­hält­nis­se am Mon­tag sor­gen für Unfälle

Coburg/​Lichtenfels: Gleich meh­re­re Unfäl­le ereig­ne­ten sich am Mon­tag­mor­gen auf der A73 und der B4.

Ebers­dorf A73, um 04.30 Uhr ver­ur­sach­te ein 30jähriger Toyo­ta-Fah­rer aus dem Land­kreis Lich­ten­fels einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den, da er zu schnell für die win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se an der AS Ebers­dorf abfah­ren woll­te. Trotz Win­ter­be­rei­fung ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1500 Euro. Die Aus­fahrt Ebers­dorf war für die Zeit der Unfall­auf­nah­me gesperrt.

Lich­ten­fels A73, gegen 07.00 geriet ein 28jähriger Cobur­ger mit sei­nem VW Golf auf glat­ter Fahr­bahn ins Schleu­dern, als er in Lich­ten­fels in Rich­tung B 173 abfah­ren woll­te. Er krach­te in die Schutz­plan­ke und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den von ca. 3400 Euro.

Lau­ter­tal A73, in der Anschluss­stel­le Coburg ver­letz­te sich ein 23jähriger Opel-Fah­rer aus Thü­rin­gen, als er in der Anschluss­stel­le ins Schleu­dern geriet und in die Schutz­plan­ke krach­te. Neben den leich­ten Ver­let­zun­gen ist bis­her ein Scha­den von ca. 5400 Euro zu verzeichnen.

B4/B303 Nie­der­füll­bach, den scha­dens­träch­tig­sten Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sach­te ein 48jähriger Cobur­ger, als er beim Aus­fah­ren von der B4 auf die B 303 bei Nie­der­füll­bach auf die Gegen­fahr­bahn gelang­te und mit sei­nem Seat mit einem ent­ge­gen­kom­men­den BMW-Fah­rer aus dem Land­kreis Coburg kol­li­dier­te. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer sind ver­letzt und kamen in die Kli­ni­ken Coburg und Lich­ten­fels. Der Sach­scha­den beläuft sich hier auf über 40000 Euro. Die Fahr­bahn der Aus­fahrt muss­te für die Unfall­auf­nah­me und die Rei­ni­gungs­ar­bei­ten kom­plett gesperrt werden.

B4 Unter­sie­mau, ein Lkw mit Anhän­ger rutsch­te in der Anschluss­stel­le Unter­sie­mau der B4 ins Ban­kett und beschä­dig­te einen Leit­pfo­sten. Neben dem Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren erwar­tet den 36jährigen Kraft­fah­rer aus dem Land­kreis Coburg ein Ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis, da er die Fahr­erlaub­nis der Klas­se CE nicht ver­län­gern ließ.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­käu­fer lie­fert Spiel­kon­so­le nicht

Wil­helmsthal: Eine Frau aus dem Gemein­de­be­reich erstat­te­te ver­gan­ge­ne Woche Straf­an­zei­ge wegen Waren­be­trugs. Die Geschä­dig­te hat­te Anfang des Monats über eBay-Klein­an­zei­gen eine Nin­ten­do Switch für 195,- Euro erwor­ben und den Kauf­preis per Pay­Pal-Friends über­wie­sen. Bis heu­te hat die Anzei­ge­er­stat­te­rin kei­ne Ware erhal­ten. Da die Bezahl­form „Pay­Pal-Friends“ kei­nen Käu­fer­schutz bie­tet, wird die Geschä­dig­te mög­lich­wei­se ihr Geld nicht wiederbekommen.