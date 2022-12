Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Schild­stra­ße hat am Sonn­tag­früh, gegen 10.00 Uhr, ein Renault-Fah­re­rin den lin­ken Außen­spie­gel eines dort gepark­ten schwar­zen Hyun­dai abge­fah­ren. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin fuhr danach ein­fach wei­ter, obwohl Sach­scha­den von etwa 1000 Euro ange­rich­tet wur­de. Die Auto­fah­re­rin wur­de von einer auf­merk­sa­men Zeu­gin ver­folgt, die sich das Kenn­zei­chen notier­te, wes­halb die Poli­zei schnell die Ver­ant­wort­li­che ermit­teln konn­te. Die­se muss sich jetzt wegen Unfall­flucht straf­recht­lich verantworten.

Wer kennt Betrunkenen

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, gegen 19.45 Uhr, kam es auf dem Bam­ber­ger Weih­nachts­macht am Grü­nen Markt zu einer Pöbe­lei zwi­schen einem etwa 25-jäh­ri­gen Mann mit kräf­ti­ger Figur und dem Per­so­nal eines dor­ti­gen Stan­des. Der Mann warf dann ein Schild auf den Boden, wel­ches dadurch beschä­digt wur­de. Zudem wur­de noch ein Müll­ei­mer beschä­digt, weil von die­sem der Deckel abge­ris­sen wur­de. Der Sach­scha­den wird auf etwa 50 Euro bezif­fert. Zudem haben noch Beglei­ter des Man­nes neben dem Ver­kaufs­stand uri­niert und sich erbro­chen, wes­halb die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen sucht, die Anga­ben zu den Per­so­nen machen können.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Sei­ne schwar­ze Bauch­ta­sche ver­gaß ein 31-Jäh­ri­ger am Sonn­tag­mit­tag, 12.30 Uhr, nach einem Auf­ent­halt in einer Tank­stel­le in der Bie­gen­hof­stra­ße. Dort hat­te er sie auf einem Tisch abge­legt. Als er sein Ver­se­hen spä­ter bemerk­te, war die Tasche samt Aus­weis­do­ku­men­ten und Bar­geld nicht mehr auffindbar.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Am Sonn­tag­abend ist es bei Hirschaid zu einem schwe­ren Unfall gekom­men, bei dem eine 75-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin töd­li­che Ver­let­zun­gen erlitt.

Gegen 17.30 Uhr befuhr die Senio­rin mit ihrem Klein­wa­gen die Maxi­mi­li­an­stra­ße in Rich­tung Auto­bahn. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che geriet die Fiat-Fah­re­rin nach links in den Gegen­ver­kehr und prall­te fron­tal mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw einer 64-Jäh­ri­gen zusam­men. Durch Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren aus Hirschaid und Sei­gen­dorf konn­te die ein­ge­klemm­te Fiat-Fah­re­rin aus dem Fahr­zeug befreit wer­den. Ret­tungs­kräf­te reani­mier­ten die Frau sofort und lie­fer­ten sie ins Kran­ken­haus ein. Dort ver­starb die 75-Jäh­ri­ge jedoch kur­ze Zeit spä­ter. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te auch die 64-Jäh­ri­ge durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert und medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft kam eine Sach­ver­stän­di­ge an die Unfall­stel­le. Die bei­den total beschä­dig­ten Unfall­fahr­zeu­ge (Scha­den ins­ge­samt etwa 30.000 Euro) wur­den sicher­ge­stellt und durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abge­holt. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me und Ber­gung der Fahr­zeu­ge war die Unfall­stel­le bis gegen 21 Uhr gesperrt. Die Absper­rung sowie wei­te­re Unter­stüt­zung über­nah­men die Ehren­amt­li­chen der ein­ge­setz­ten Feu­er­weh­ren, die mit etwa 30 Kräf­ten vor Ort im Ein­satz waren.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Eine auf­merk­sa­me Anwoh­ne­rin konn­te am Mon­tag­mor­gen, kurz vor 4 Uhr, vom Bal­kon ihrer Woh­nung aus sehen, wie der Win­ter­gar­ten eines Anwe­sens in der Lands­knecht­stra­ße brann­te. Sie setz­te sofort einen Not­ruf ab. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei und des Ret­tungs­dien­stes stell­te sich schnell her­aus, dass das Feu­er bereits das Fen­ster und den Rol­lo beschä­digt hat­te und droh­te, in die Woh­nung über­zu­grei­fen. Star­ke Rauch­ent­wick­lung brei­te­te sich bereits aus. Gei­stes­ge­gen­wär­tig ver­schaff­ten sich zwei Poli­zei­be­am­te noch vor Ein­tref­fen der Feu­er­wehr Zugang zur Woh­nung und konn­ten in den ver­qualm­ten Räum­lich­kei­ten zwei 3‑jährige Kin­der sowie die 36-jäh­ri­ge Mut­ter unver­letzt ret­ten. Auch ein 86-jäh­ri­ger Bewoh­ner blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Hin­ge­gen muss­te der 51-jäh­ri­ge Woh­nungs­in­ha­ber mit leich­ten Brand­ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Hei­ße Asche könn­te den Brand ver­ur­sacht haben, die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Der ent­stan­de­ne Scha­den beträgt ca. 10.000 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zu schnell in die Kur­ve und ohne Gurt Unfall gebaut

Strul­len­dorf. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen befuhr der 37-jäh­ri­ge rumä­ni­sche Fah­rer eines Ford Tran­sits zusam­men mit Arbeits­kol­le­gen die B505 in Rich­tung A3. Im Bereich der ICE-Brücken­bau­stel­le war er mit stark über­höh­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs und wur­de offen­sicht­lich von der star­ken Kur­ve über­rascht. Trotz Voll­brem­sung krach­te er in die Außen­schutz­plan­ke, wel­che stand­hielt und somit ein Abstür­zen in den Gleis­be­reich ver­hin­der­te. Der Fah­rer selbst wur­de mit Platz­wun­den nur leicht ver­letzt, aber einer sei­ner Mit­fah­rer, wel­cher auf der Rück­bank rechts saß, zog sich eine Frak­tur im rech­ten Bein zu. Die­ser wur­de zur Behand­lung in ein Kran­ken­haus gebracht. Da die Insas­sen nicht ange­schnallt gewe­sen waren, konn­ten sie trotz die­ses Aus­gangs noch von Glück spre­chen. Der Ford muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Wegen Oster­ha­sen das Sonn­tags­fahr­ver­bot missachtet

Elt­mann. Gegen Sonn­tag­mit­tag wur­de auf der A70 in Rich­tung Würz­burg, kurz vor Unter­fran­ken, ein bela­rus­si­scher Sat­tel­zug kon­trol­liert. Hier­bei wur­de neben dau­er­haf­ten Geschwin­dig­keits­über­schrei­tun­gen des 42-jäh­ri­gen Fah­rers noch fest­ge­stellt, dass kei­ne Aus­nah­me­ge­neh­mi­gung für das Sonn­tags­fahr­ver­bot vor­lag. Die Fra­ge, was denn an der Ladung so eilig sei konn­te nie­mand beant­wor­ten, da es sich um Oster­ha­sen für das zukünf­ti­ge Oster­fest 2023 han­delt, wel­che nun wirk­lich noch Zeit gehabt hät­ten. Die Wei­ter­fahrt wur­de auf einem geeig­ne­ten Park­platz been­det. Eine Sicher­heits­lei­stung wur­de erho­ben, da ein Buß­geld­ver­fah­ren die unmit­tel­ba­re Fol­ge für den Fah­rer ist. Wei­ter­hin wird beim Unter­neh­men ein Gewinn­ab­schöp­fungs­ver­fah­ren angestrebt.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Eber­mann­stadt und Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto­mat aufgebrochen

MARKT­Z­EULN – HORB, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag fand ein Zeu­ge einen beschä­dig­ten Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten an der Burg­kunst­adter Stra­ße. Augen­schein­lich war es dem oder den Tätern nicht gelun­gen, an den Inhalt des Auto­ma­ten zu gelan­gen. Der Auto­mat wur­de ver­mut­lich in der Zeit von Don­ners­tag bis Sonn­tag dort abge­legt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.