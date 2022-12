Wie steht es um Pfle­ge und Gesund­heit im Hofer Land? Grü­ner Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter macht sich ein Bild vor Ort

Auf Ein­la­dung des Hofer Kreis­ver­ban­des von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen hat Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Johan­nes Wag­ner aus Coburg die Stadt Hof besucht, um sich über die Lage der The­ra­pie- und Gesund­heits­ein­rich­tun­gen vor Ort ein Bild zu machen. Zusam­men mit den bei­den Hofer Direkt­kan­di­da­tin­nen für die anste­hen­den Wah­len, Swan­ti Brä­secke-Bartsch (Land­tag) und Clau­dia Schmidt (Bezirks­tag) sowie wei­te­ren Mandatsträger*innen aus Stadt und Land­kreis Hof besuch­te der Abge­ord­ne­te das The­ra­peu­tisch-Päd­ago­gi­sche Zen­trum (TPZ) sowie das Sana-Klinikum.

Johan­nes Wag­ner ist seit 2021 Mit­glied des Bun­des­ta­ges und ver­tritt Bünd­nis 90/​Die Grü­nen für den Bezirk Ober­fran­ken. Wag­ner, selbst Kin­der­arzt und Mit­glied des Gesund­heits­aus­schus­ses, liegt neben Gesund­heit und Kli­ma­schutz vor allem die Kin­der­ge­sund­heit sowie das öffent­li­che Gesund­heits­we­sen am Herzen.

Erste Sta­ti­on des Besuchs war das TPZ in Hof, des­sen enga­gier­te Mitarbeiter*innen her­vor­ra­gen­de Arbeit bei der the­ra­peu­ti­schen und päd­ago­gi­schen Betreu­ung von Men­schen mit ver­zö­ger­ter Ent­wick­lung sowie gei­stig und/​oder kör­per­lich behin­der­ten Kin­dern und Jugend­li­chen lei­sten. Begrüßt und her­um­ge­führt wur­de die Dele­ga­ti­on von Geschäfts­füh­rer Sieg­fried Wonsack.

Clau­dia Schmidt arbei­tet selbst als Ergo- und Autis­mus­the­ra­peu­tin am TPZ und kennt die Pro­ble­me in die­sem Bereich aus eige­ner täg­li­cher Erfah­rung. Für sie ist das die ent­schei­den­de Moti­va­ti­on, für den Bezirks­tag zu kan­di­die­ren – die Insti­tu­ti­on, in des­sen Haus­halt ein gewich­ti­ger Teil für die Finan­zie­rung von the­ra­peu­ti­schen- und psych­ia­tri­schen Ein­rich­tun­gen vor­ge­se­hen ist. Durch die erheb­li­chen Ein­spa­run­gen in die­sem Bereich auf­grund poli­ti­scher Ent­schei­dun­gen der Ver­gan­gen­heit haben auch die Mitarbeiter*innen sowie Kin­der und Jugend­li­chen im TPZ zu lei­den – sei es durch Per­so­nal­man­gel wie auch durch den unzu­rei­chen­den Finan­zie­rungs­bei­trag des Bezirks Ober­fran­ken – das dür­fe nicht ein­fach hin­ge­nom­men wer­den, for­dert Clau­dia Schmidt.

Zum Abschluss stand ein Besuch am Sana-Kli­ni­kum Hof an. Im Aus­tausch mit Geschäfts­füh­rer Dr. Hol­ger Otto, und dem Chef­arzt der Kin­der­kli­nik, Dr. Rolf Ponader, ging es um die ange­spann­te Lage in den Kin­der­kli­ni­ken. Johan­nes Wag­ner stell­te die beson­de­re Situa­ti­on von Kin­der­kli­ni­ken heraus.

Clau­dia Schmidt hält die dra­ma­ti­sche Situa­ti­on in man­chen Kli­ni­ken auf­grund der Aus­brei­tung des RS-Virus für sym­pto­ma­tisch für ein System, das zu viel auf Wirt­schaft­lich­keit und zu wenig am tat­säch­li­chen Bedarf aus­ge­rich­tet ist. Hin­sicht­lich der Gene­ra­li­sie­rung der Aus­bil­dung medi­zi­ni­schen Fach­per­so­nals for­dert Swan­ti Brä­secke-Bartsch ein Umden­ken: „Ich fin­de die Vor­stel­lung uner­träg­lich, dass die Aus­bil­dung mehr oder weni­ger ver­ein­heit­licht wird und kaum Spe­zi­al­kennt­nis­se für den Umgang mit bestimm­ten Pati­en­ten­grup­pen wie Kin­dern ver­mit­telt werden.“

Mit der gemüt­li­chen Weih­nachts­fei­er – Johan­nes Wag­ner ließ es sich nicht neh­men, den Abend mit den Mit­glie­dern des Grü­nen Kreis­ver­ban­des Hof aus­klin­gen zu las­sen – schließt der KV Hof das poli­ti­sche Jahr 2022 und blickt angriffs­lu­stig und mit Vor­freu­de auf das Wahl­jahr 2023. Im Wahl­kampf wer­den die Direkt­kan­di­da­tin­nen Swan­ti Brä­secke-Bartsch (Land­tag) und Clau­dia Schmidt (Bezirks­tag) gemein­sam mit den Listen­kan­di­da­ten Ralf Reusch (Land­tag) und Mat­thi­as För­ster (Bezirks­tag) sowie den enga­gier­ten Mit­glie­dern des KV Hof für mehr Klima‑, Arten- und Natur­schutz sowie eine sozi­al-öko­lo­gi­sche Markt­wirt­schaft in Bay­ern und Ober­fran­ken kämpfen.