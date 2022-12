Scharf: „Eine Aus­bil­dung ist der erste Schritt zu einem erfolg­rei­chen und eigen­stän­di­gen Leben!“

Bay­erns Arbeits­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf hat heu­te in Nürn­berg die BERUFS­BIL­DUNG 2022 eröff­net: „Bay­ern ist Chan­cen­land! Eine beruf­li­che Aus­bil­dung ist der erste Schritt hin zu einem erfolg­rei­chen und eigen­stän­di­gen Leben! Jun­ge Men­schen sam­meln in einer Aus­bil­dung wert­vol­le prak­ti­sche Berufs­er­fah­run­gen, über­neh­men in den Betrie­ben Ver­ant­wor­tung und wer­den damit zu Exper­tin­nen und Exper­ten in ihrem Fach! Mir ist es ein Anlie­gen, dass wir auf der BERUFS­BIL­DUNG jun­ge Men­schen früh­zei­tig für eine dua­le Aus­bil­dung begei­stern und sie bei der Berufs­ori­en­tie­rung unter­stüt­zen – Talen­te und Stär­ken müs­sen gezielt geför­dert werden!“

Wei­ter betont die Arbeits­mi­ni­ste­rin: „Im Frei­staat Bay­ern gibt es eine gro­ße Aus­wahl an Aus­bil­dungs­plät­zen in den unter­schied­lich­sten Bran­chen. Moti­vier­te Betrie­be, enga­gier­te Aus­bil­de­rin­nen und Aus­bil­der freu­en sich, ihr Wis­sen an jeden neu­en Azu­bi wei­ter­zu­ge­ben. Für jedes Talent gibt es die pas­sen­de Chance.“

Jun­ge Men­schen kön­nen sich direkt an Mes­se­stän­den über Aus­bil­dungs- und Kar­rie­re­chan­cen infor­mie­ren, sich bei Mit­mach­ak­tio­nen aus­pro­bie­ren, mit Influ­en­cern dis­ku­tie­ren und durch Work­shops ihren Wunsch­be­ruf fin­den. Dane­ben gibt es Kom­pe­tenz­werk­stät­ten und einen soge­nann­ten „Beru­fe­par­cours“. Außer­dem wer­den auf der BERUFS­BIL­DUNG im „Forum – Aus­bil­dung & Zukunft“ span­nen­de Kurz­vor­trä­ge rund um die beruf­li­che Bil­dung ange­bo­ten. Auf dem „Markt­platz – Aus­bil­dung & Zukunft“ kön­nen sich die Mes­se­be­su­chen­den mit Fach­leu­ten aus­tau­schen und vernetzen.

Die BERUFS­BIL­DUNG 2022 ist eine bun­des­weit ein­zig­ar­ti­ge Kom­bi­na­ti­on aus Berufs­ori­en­tie­rungs­mes­se und Fach­kon­gress. Sie stellt das enor­me Spek­trum der Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten vor. Mehr Infor­ma­tio­nen zur BERUFS­BIL­DUNG 2022 fin­den Sie unter https://​www​.boby​.bay​ern​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​n​d​-​t​e​r​m​i​n​e​/​m​e​s​se/

Öff­nungs­zei­ten BERUFS­BIL­DUNG 2022