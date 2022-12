Erst­mals wird im kom­men­den Jahr das Main Fluss­Film­Fest in 14 Städ­ten ent­lang des Mains, von Bay­reuth bis Frank­furt statt­fin­den. Der offi­zi­el­le Auf­takt fin­det am 14. März in Bay­reuth statt. Beglei­tend wird ein umfang­rei­ches Rah­men­pro­gramm den gan­zen März über in Stadt und Land­kreis Bay­reuth mit Ver­an­stal­tun­gen rund um die The­men Was­ser ausgerichtet.

In Zusam­men­ar­beit mit meh­re­ren Koope­ra­ti­ons­part­nern, dar­un­ter das Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth, wird unter ande­rem die Aus­stel­lung „Lebens­Art­Was­ser“ im „Jean Paul Art Space“, der ehe­ma­li­gen Jean-Paul-Apo­the­ke in der Fried­rich­stra­ße, zu sehen sein. Vom 3. bis 26. März wer­den dort Kunst­wer­ke rund um das The­ma Was­ser, aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen zu des­sen Schutz, das Leben am Fluss, Nach­hal­tig­keit, Lebens­ader Was­ser, Fas­zi­na­ti­on der Unter­was­ser­welt in Seen und Flüs­sen prä­sen­tiert. Künst­le­rin­nen und Künst­ler der Regi­on sind ein­ge­la­den, ihre ganz per­sön­li­che Per­spek­ti­ve ein­zu­brin­gen und sich an die­ser Aus­stel­lung zu betei­li­gen. Bis zum 13. Janu­ar 2023 kön­nen dazu maxi­mal vier Expo­na­te ein­ge­reicht wer­den, die von einer Jury beur­teilt und für die Aus­stel­lung aus­ge­wählt wer­den. Digi­tal ein­ge­reicht wer­den kön­nen Gemäl­de, Gra­fi­ken, Mate­ri­al­col­la­gen, Skulp­tu­ren oder Fotos (Maxi­mal­grö­ße: Höhe 170 cm, Brei­te 140 cm). Dazu sind Fotos der Expo­na­te in Daten­form anzu­fer­ti­gen und unter fol­gen­dem Upload hoch­zu­la­den: Aus­stel­lung Lebens­Art Was­ser 2023—Neu—LivingApps (living​-apps​.de)

Das Netz­werk Main führt das Main Fluss­Film­Fest in Koope­ra­ti­on mit der Grü­nen Liga Ber­lin, der Stif­tung Living Rivers und Koope­ra­ti­ons­part­nern der Main-Anrai­ner­kom­mu­nen durch. Für den baye­ri­schen Teil des 1. Main Fluss­Film­Fests über­nimmt das Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat die För­de­rung. Das Rah­men­pro­gramm in der Regi­on Bay­reuth wird geför­dert aus Regio­nal­ma­nage­ment­mit­teln des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie. Ver­an­stal­ten­de der Kunst­aus­stel­lung im „Jean Paul Art Space“ sind das Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth, der Jean-Paul-Kul­tur­ver­ein und das Regio­nal­ma­nage­ment Bayreuth