Im Jahr 2021 als die Welt voll in der Pan­de­mie steck­te und die wirt­schaft­li­che Situa­ti­on nicht gera­de von in die Zukunft gerich­te­tem Opti­mis­mus strahl­te fass­te ich trotz aller Wid­rig­kei­ten den Ent­schluss ein Start­up zu grün­den, das sich mit der Online-Ver­mark­tung von regio­nal erzeug­ten Lebens­mit­teln beschäf­ti­gen soll­te. Da ich selbst den Groß­teil mei­nes Berufs­le­bens in der Lebens­mit­tel­in­du­strie ver­bracht habe gehört mei­ne Pas­si­on den kuli­na­ri­schen Din­gen des Lebens. Die Grund­idee war, Pro­duk­te die von klei­nen bis mit­tel­stän­di­schen Fami­li­en­be­trie­ben erzeugt wer­den und nur begrenzt oder gar nicht im tra­di­tio­nel­len Lebens­mit­tel­han­del zu fin­den sind auf einer Platt­form zu bün­deln und die­se so an die Gau­men der Ver­brau­cher her­an­zu­füh­ren. Im Lau­fe mei­ner Akqui­se der Part­ner, die den Shop belie­fern soll­ten traf ich nicht nur auf qua­li­ta­tiv und geschmack­lich hoch­wer­ti­ge und außer­ge­wöhn­li­che Pro­duk­te son­dern auf inter­es­san­te und außer­ge­wöhn­li­che Cha­rak­tä­re. Men­schen, die mit viel Lei­den­schaft, hohem Qua­li­täts­be­wusst­sein sowie umfang­rei­chem Fach­wis­sen ihre Pro­duk­te her­stel­len. Pro­duk­te, die den Ver­gleich mit den gro­ßen Mar­ken­ar­ti­keln nicht zu scheu­en brau­chen. Mir wur­de immer mehr bewusst, dass ich mit Land­pa­ket, wenn auch nur ein klei­nes Stück dazu bei­tra­gen kann, die Viel­fäl­tig­keit der Rezep­tu­ren zu erhal­ten und einen zusätz­li­chen Absatz­weg für die­se Fami­li­en­be­trie­be zu schaf­fen. Der Zuspruch war bei allen Part­nern hoch, so dass die mei­sten Ange­spro­che­nen sich von der Idee begei­stern haben lassen.

Da ich das Kon­zept nicht allei­ne vor­an­brin­gen konn­te hat­te ich zwei wesent­li­che Unter­stüt­zer ohne die die Idee nur unter hohem finan­zi­el­lem Auf­wand umge­setzt hät­te wer­den kön­nen. Die eine ist mein jün­ge­rer Sohn Niklas, der sich – selbst unter­neh­me­risch tätig – um die kom­plet­te Pro­gram­mie­rung des Shops küm­mert und Bri­git­te Stüh­ler von BS Design, die die Design­ent­wick­lung sowie die kom­plet­te Pro­dukt­fo­to­gra­fie über­nom­men hat. Von der offi­zi­el­len Grün­dung im April 2022 ver­gin­gen dann noch vie­le Mona­te in der das Kon­zept durch­ge­kne­tet, gefeilt und abge­schlif­fen wurde.

Im Novem­ber 2022 war es dann end­lich so weit. Wir waren alle Stolz, das Land­pa­ket end­lich online gehen konn­te. Nun beginnt der zwei­te und län­ge­re Teil des Kon­zepts näm­lich Land­pa­ket zum Erfolg zu füh­ren. Und da ste­hen wir nun, hoch moti­viert, das Jahr 2023 mit Ener­gie und Social Net­work­power anzu­ge­hen, um Land­pa­ket bekann­ter und erfolg­rei­cher zu machen.

Wir hof­fen, dass sie eben­falls so über­zeugt von die­sem Kon­zept sind wie wir und sie uns als Begei­ster­te, Unter­stüt­zer und Kun­den beglei­ten wer­den.